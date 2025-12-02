Mit großen Schritten bewegen wir uns auf Weihnachten zu. Dies nimmt Vodafone zum Anlass, um den Rotstift anzusetzen und die eigenen Mobilfunktarife in den Mittelpunkt zustellen. Ihr erhaltet 25 Prozent Rabatt auf die GigaMobil-Tarife. Für Junge Leute ist das Angebot sogar noch einmal etwas attraktiver. Für junge Kunden gibt es sogar 30 Prozent Rabatt auf die GigaMobil Young-Tarife. Darüberhinaus erhalten die S- und M-Tarife deutlich mehr Datenvolumen.

25% Rabatt auf GigaMobil Tarife

Aktionszeitraum: 02.12. – 28.01.26 (einschl.)

Für Neukunden

Im Aktionszeitraum erhalten Kunden 25% Rabatt auf die Tarifgrundgebühr und mehr Datenvolumen im GigaMobil S (30GB statt 25GB) und M (100GB statt 50GB).

Bei Angeboten mit Smartphone wird der Rabatt von der Grundgebühr des Tarifs abgezogen, die monatlichen Smartphone-Kosten bleibt davon unberührt.

30% Rabatt auf GigaMobil Young Tarife

Aktionszeitraum: 02.12. – 28.01.26 (einschl.)

Für Neukunden

Im Aktionszeitraum erhalten Kunden 30% Rabatt auf die Tarifgrundgebühr und mehr Datenvolumen im GigaMobil S (100GB statt 50GB) und M (200GB statt 100GB).

Bei Angeboten mit Smartphone wird der Rabatt von der Grundgebühr des Tarifs abgezogen, die monatlichen Smartphone-Kosten bleibt davon unberührt.

Solltet ihr derzeit über einen neuen Handytarif nachdenken und grundsätzlich Vodafone in Betracht ziehen, so hält der Düsseldorfer Mobilfunkanbieter nun die passenden Argumente bereit. Ihr erhaltet nicht nur Rabatt, sondern in den S- und M-Tarifen deutlich mehr Datenvolumen.

