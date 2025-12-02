Ende letzten Monats kündigte Vodafone neue CallYa-Tarife an. Diese sind am heutigen Tag gestartet und sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren von den aufwertetet Tarifen. Darüberhinaus bringt Das Düsseldorfer Unternehmen zwei neue CallYa-Jahrespakete auf den Markt.

Vodafone: neue CallYa-Tarife sind gestartet

Egal, ob ihr Gelegenheitssurfer oder Streaming-Fan seid, Vodafone wertet passend zur Vorweihnachtszeit seine CallYa-Tarife mit einem Tarif-Upgrade auf.

Ab sofort profitieren alle CallYa-Kunden (egal ob Neu- oder Bestandskunden) von den aktualisierten Tarifen. Kurzum: Ihr erhaltet automatisch und ohne zusätzliche Kosten mehr Datenvolumen in den Allnet Flat Tarifen. Blicken wir etwas nähr auf die Details.

Der CallYa Start enthält zukünftig 2GB statt 1GB Datenvolumen und Kosten 4,99 Euro pro vier Wochen. Beim beliebtesten CallYa Tarif Allnet Flat S steigt das Volumen von 15 GB auf 25 GB (9,99 Euro pro 4 Wochen), während der Allnet Flat M nun satte 50 GB statt 30 GB bietet (14,99 Euro pro 4 Wochen). Benötigt ihr noch mehr Datenvolumen? Die CallYa Allnet Flat enthält schon mal 100GB statt 60GB für 19,99 Euro pro vier Wochen.

Neue Jahrespakete

Aktuell bietet euch Vodafone das CallYa Jahrespaket mit 180GB für 99,99 Euro an. Dieser wird ab dem 02. Dezember mit dem Jahrespaket XS (20GB für 49,99 Euro) und dem Jahrespaket XL (1000GB für 199,99 Euro) ergänzt.

Festnetz-Kunden erhalten zusätzliches Datenvolumen

Festnetz-Kunden profitieren zusätzlich. Kunden, die ein Festnetz-Produkt von Vodafone nutzen, erhalten in allen CallYa-Tarifen zusätzlich 1GB pro Monat obendrauf. Das ist zwar kein riesiges Geschenk, allerdings werden Kunden dieses gerne „mitnehmen“.

>>> Hier geht es zu den Vodafone CallYa Tarifen <<<