Waipu.tv und WOW setzen ihre Kooperation fort und haben eine neue Weihnachtsaktion aufgelegt. Nur für kurze Zeit erhaltet ihr Waipu.tv Perfect Plus inkl. 4K-Stick und WOW Filme & Serien im Jahresabo für einmalig nur 59,99 Euro. Pro Monat werden somit nur 5 Euro fällig.

Ab sofort und nur für kurze Zeit erhalten Neukunden den waipu.tv 4K Stick mit dem Perfect Plus und WOW Filme & Serien Jahresabo zum Preis des 4K Sticks. Statt regulär 259,99 Euro zahlt ihr für das gesamte Paket nur 59,99 Euro. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass einmalig 4,99 Euro Versandkosten für den 4K-Stick anfallen.

Waipu.tv Perfect Plus bietet euch den Zugriff auf über 300 Sender in HD, darunter alle Top-Sender wie ARD, ZDF, RTL, SAT.1 und viele mehr. Zudem stehen euch über 70 Pay-TV-Sender, mehr als 40.000 Filme und Serien auf Abruf und 150 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung. Es können bis zu vier Streams gleichzeitig genutzt werden.

WOW Filme & Serien bietet Zugang zu aktuellen Blockbustern kurz nach Kinostart sowie zu preisgekrönten Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals. Film- und Serienfans streamen damit Content Highlights wie „Wicked“, „The Rookie“, „Yeliz & Jimi – We Are Family?!“, „Watson“ oder „ES: Welcome to Derry”.

Das Angebot kann ab sofort und nur für kurze Zeit gebucht werden. Waipu.tv inkl 4K-Stick und WOW Filme & Serien für nur 5 Euro pro Monat, klingt für uns nach einem heißen Deal.

>>> Hier geht es zur Waipu.tv mit WOW Filme & Serien Aktion <<<