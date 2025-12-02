Langsam aber sicher bewegen wir uns auf Weihnachten und das Jahresende zu. Nachdem Apple das Update auf iOS 26.2 für Dezember in Aussicht gestellt hat, drängt sich langsam aber sicher die Frage auf, wann die finale Version des X.2 Updates erscheinen wird. Bis dato wurde drei Beta-Versionen freigegeben. Folgt eine vierte Beta oder veröffentlicht Apple als Nächstes den Release Canddiate?

Wann erscheint iOS 26.2?

Exemplarisch blicken wir auf die vergangenen drei Jahren und die jeweiligen X.2 Updates. Diese wurden jeweils Mitte Dezember freigegeben. Konkret sah es wie folgt aus:

iOS 18.2 erschien am 11. Dezember (zuvor vier Betas, Release Candidate am 05. Dezember)

iOS 17.2 erschien am 11. Dezember (zuvor vier Betas, Release Candidate am 05. Dezember)

iOS 16.2 erschien am 13. Dezember (zuvor vier Betas, Release Candidate am 07. Dezember)

Die Release Candidates wurden regelmäßig in der ersten Dezember-Woche verteilt, bevor in der zweiten Dezember-Woche die finale Version erschien. Dies könnte auch im laufenden Jahr der Fall sein. Dagegen spricht, dass Apple bislang nur drei Betas – und nicht wie in den letzten Jahren vier Betas – freigegeben hat.

Zwei Szenarien halten wir für denkbar. Apple veröffentlicht zeitnah die Beta 4, kommende Woche den Release Canddiate und am 15. oder 16. Dezember die finale Version. Alternativ könnte Apple bereits diese Woche den Release Candidate freigeben und schon kommende Woche (08. oder 08. Dezember) die finale Version von 26.2 für alle Nutzer veröffentlichen. Wir sollten so oder so zeitnah erfahren, ob noch eine Beta 4 folgt oder Apple direkt zum Release Candidate übergeht.