Tag für Tag stellt Apple TV im Laufe des Dezembers ein Film- oder Serien-Highlight zum Knallerpreis in den Mittelpunkt. Nur heute könnt ihr euch den mit fünf Oscars prämierte Tragikomödie „Anora“ für nur 4,99 Euro als Kauffilm sichern.

Nur heute: „Anora“ für 4,99 Euro kaufen

Apple hat es sich in den letzten Jahren zur Gewohnheit gemacht, den Monat Dezember für die Aktion „Apple Countdown“ zu nutzen. Tagtäglich gibt es einen Film oder eine Serie zum deutlich reduzierten Preis. Heute wartet „Anora“ zum Kaufpreis von nur 4,99 Euro auf euch.

In der Kurzbeschreibung des Films heißt es

Mit fünf Oscars prämierte Tragikomödie: Eine Sexarbeiterin aus New York und der Sohn eines russischen Oligarchen verlieben sich und heiraten in Las Vegas – zum Entsetzen seiner Familie.

Der 2024 erschienen Film dauert 2 Stunden 19 Minuten. In den Hauptrollen sind Mikey Madison, Mark Eydelshteyn und Yura Borisov zu sehen. Regier führt Sean Baker.