Nach verschiedenen Katastrophen, die sich zuletzt in Asien zugetragen hat, darunter mehrere Gebäudebrände in Hongkong und eine Reihe schwerer Stürme und Überschwemmungen in Thailand, Indonesien, Malaysia und Sri Lanka, hat Apple angekündigt für die Hilfsmaßnahmen zu spenden.

Apple spendet für Hilfsmaßnahmen in Asien

Innerhalb weniger Tage hat sich Apple CEO Tim Cook zum wiederholten Mal per X zu Wort gemeldet und bestätigt, dass sich sein Unternehmen mit Spenden an den Hilfsmaßnahmen in Asien nach den verheerenden Stürmen und Bränden beteiligen wird.

Im Hinblick auf die verheerenden Brände in Hong Kong sagte Cook vor wenigen Tagen

Wir sind zutiefst betroffen vom verheerenden Brand in Hongkong. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, und wir danken den Einsatzkräften. Apple unterstützt die Hilfsmaßnahmen vor Ort mit Spenden.

Nun hat sich Cook erneut geäußert

Stürme haben in Thailand, Indonesien, Malaysia und Sri Lanka ganze Gemeinden verwüstet. Wir bei Apple sind in Gedanken bei allen Betroffenen und werden Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen vor Ort unterstützen.

Apple hat in den vergangenen Jahren regelmäßig mit Spenden bei Naturkatastrophen und humanitären Krisen schnell und unbürokratisch geholfen. Über die genaue Spendenhöhe macht das Unternehmen keine Angaben.