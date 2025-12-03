Apple TV hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen auf YouTube mit begleitenden Clips zu bewerben. In den letzten Tagen haben sich verschiedene Videos zu Pluribus, The Family Plan 2, Hijack und weiteren Originals angesammelt.

Apple TV veröffentlicht kurze Clips auf YouTube

Über sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV (hieß damals noch Apple TV+) an den Start gegangen ist. Seitdem ist das Portfolio an Inhalten massiv angewachsen und es fällt schwer, den Überblick zu behalten. Mit den kurzen Clips auf YouTube könnt ihr euch einen Einblick verschaffen, ob eine Serie, ein Filme oder eine Doku euren Geschmack trifft.

Pluribus

The Family Plan 2

Hijack

Shrinking

Prehistoric Planet: Ice Age

Down Cemetery Road

The Morning Show

Loot