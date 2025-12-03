Im September dieses Jahres hat Apple die finale Version von iOS 26 veröffentlicht. Seitdem wurden bereits mehrere Updates freigegeben und im Laufe dieses Monats wird iOS 26.2 erscheinen. Bis dato wurde das Update auf iOS 26 für Nutzer von iOS 18 in den Einstellungen als „sekundäres“ Update deutlich kleiner dargestellt und iOS 18.X Updates hatten Vorrang. Dies hat sich nun geändert und Apple empfiehlt das Update auf iOS 26.1 nun deutlich prominenter.

Apple hebt Update auf iOS 26 für iOS 18-Nutzer hervor

Apple hatte im September nicht nur iOS 26.0 veröffentlicht, sondern am selben Tag auch das Update auf iOS 18.7 freigegeben. Anwender, die „Einstellungen“ -> „Allgemein“ -> „Softwareupdate“ aufriefen, sahen iOS 18.7 prominent platziert. Man musste erst nach unten scrollen, um einen kleinen Banner zu finden, der iOS 26 als alternatives Update anbot. Dieses Verhalten setzte sich auch nach Veröffentlichung von iOS 26.1 und iOS 18.7.2 im vergangenen Monat fort.

Wie Macrumors zu berichten weiß, ändert sich nun das Blatt. Unter Softwareupdate wird in den iPhone-Einstellungen ab sofort iOS 26.1 hervorgehoben, während iOS 18.7.2 zum Status einer „alternativen Version“ herabgestuft wurde und am unteren Rand angezeigt wird.

Apple zwingt euch nicht zum Update auf iOS 26, bewirbt dieses Update jedoch deutlich stärker, um die Adaption zu erhöhen. Seit iOS 15 bietet Apple die Option an, bei einer vorherigen iOS-Version zu bleiben. Allerdings werden die Updates für dieses System früher oder später eingestellt. Dann könnte Apple die Option, bei iOS 28 zu bleiben, eingestellt werden. Dann wird iOS 26 das einzige verfügbare Upgrade für kompatible Geräte sein. Nichtsdestotrotz wird Apple iOS 18-Updates weiterhin für Geräte bereitstellen, die iOS 26 nicht unterstützen.