In den vergangenen Jahren wurde die Apple Watch unzählige Male für ihre Notfall-Funktionen von Betroffenen gelobt. Das jüngste Beispiel erreicht uns aus Colorado. Dort war ein Wanderer einen Berghang hinuntergestürzt und die Sturzerkennung seiner Apple Watch Ultra 3 hatte ausgelöst und Hilfe gerufen.

Apple Watch hilft bei der Rettung eines gestürzten Wanderer

Der Wander Phong Le war an Halloween auf dem Weg zum Father Dyer Peak entlang eines Kamms des Mount Helen in Breckenridge (Colorado). Während seiner Tour stand er auf einen Felsbrocken, um seine Karte zu studieren. Allerdings gab der Felsbrocken nach und er stürzte einen Hang hinunter.

„Mein erster Gedanke war: Das war’s, ich bin tot“, sagte Le gegenüber Outside. „Ich überschlug mich und krachte immer wieder gegen Felsen. Nach dem dritten Aufprall dachte ich: Vielleicht sterbe ich doch nicht, aber ich werde ziemlich mitgenommen aussehen.“

Irgendwann prallte sein unterer Rücken gegen einen Felsbrocken, und scharfe Steine ​​schnitten ihm in Schienbeine, Hände und Oberschenkel. Er kam auf einem flachen Stein zum Liegen.

Le hörte eine Reihe von Pieptönen von seiner Apple Watch. Sein Sturz hatte die Notruffunktion des Geräts aktiviert und ein Countdown wurde ausgelöst, um einen Notruf abzusetzen. Allerdings übersprang Le den Countdown und wählte mit einem einzelnen Tippen auf das Display den Notruf direkt an. Er sprach eine Stunde lang mit dem Disponenten. Dieser wies ihn an, wenn möglich, den Berg ein Stück hinunter in sichereres Gelände zu gehen. Dort wurde er anschließend von den Rettungskräften in Obhut genommen.