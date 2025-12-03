Es gibt Hinweise darauf, dass OpenAI an der Integration von Apple Health für ChatGPT arbeitet. Wie das Gaze im Detail umgesetzt werden soll, und ab wann Anwender die Option haben werden, ChatGPT auf Apple Health zugreifen zu lassen, ist unbekannt.

Kommt die personalisierte Gesundheitsberatung für ChatGPT mit Apple Health?

In der jüngsten Version von ChatGPT für das iPhone wurde im Programmcode ein eindeutiger Hinweis gefunden, dass OpenAI an der Apple Health Integration für ChatGPT arbeitet. Konkret wurde ein Bild im Code gefunden, welcher das Apple Health Icon sowie weitere Symbole zeigt.

Der Dateiname des Bilds deutet darauf hin, dass es möglich sein wird, die Apple Health App mit ChatGPT zu verbinden, damit ihr personalisiertere und nützlichere Antworten basierend auf euren Gesundheits- und Fitnessdaten erhalten könnt.

Das Bild lässt vermuten, dass ChatGPT zukünftig in der Lage sein wird, mehrere Apple Health-Kategorien in Bezug auf eure Aktivität, Schlaf, Ernährung, Atmung und Gehör zu nutzen, um euch tatsächliche Vitalwerte zuzusprechen und auf Basis dieser konkrete Ratschläge zu geben.

Das jüngste ChatGPT-App-Update stammt von Montag. Es ist unklar, wann diese neue Funktion freigeschaltet wird. Sobald OpenAI den Schalter umgelegt hat, wäre Apple Health in den Einstellungen von ChatGPT unter Apps & Konrektoren verfügbar.

Apple selbst wird nachgesagt, dass das Unternehmen an Apple Health+ arbeitet und Siri zukünftig zu einem KI-Gesundheitscoach wird.