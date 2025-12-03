Apple verliert einen seiner wichtigsten Designverantwortlichen. Alan Dye war seit 2015 im Unternehmen als Vice President of Human Interface Design für die Benutzeroberflächen von iOS, macOS und visionOS zuständig. Nun wird er Apple zum Jahresende verlassen und zu Meta wechseln. Laut Bloomberg hatte sich das Apple-Management bereits auf den Weggang vorbereitet.

Was Dye bei Apple geprägt hat

In den letzten Jahren war Dye zur prägenden Figur für Apples Designsprache geworden. Er verantwortete maßgeblich die Entwicklung der Apple Vision Pro und visionOS. Sein bislang auffälligstes Projekt war jedoch das umfassende Liquid Glass Redesign in iOS 26, das er persönlich auf der WWDC im Juni vorstellte.

Bei Meta wird Dye ein neues Design-Studio leiten und sich auf Hardware, Software sowie die Integration von KI-Funktionen konzentrieren. Der Fokus liegt dabei auf Metas Consumer-Produkten wie Headsets und Brillen. Auch Billy Sorrentino, einer von Dyes engsten Mitarbeitern bei Apple, folgt ihm zu Meta.

Stephen Lemay übernimmt

Die Nachfolge bei Apple tritt Stephen Lemay an, ein Designveteran mit 26 Jahren Unternehmenszugehörigkeit. Tim Cook würdigte Lemay in einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg und betonte dessen Rolle bei der Gestaltung aller wichtigen Apple-Interfaces seit 1999.

„Steve Lemay hat seit 1999 eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung aller wichtigen Apple-Benutzeroberflächen gespielt. Er hat stets außergewöhnlich hohe Maßstäbe für Spitzenleistungen gesetzt und verkörpert die Kultur der Zusammenarbeit und Kreativität bei Apple. Design ist für uns bei Apple von grundlegender Bedeutung, und heute verfügen wir über ein außergewöhnliches Designteam, das an der innovativsten Produktpalette unserer Geschichte arbeitet.“

Teil eines größeren Trends

Dyes Abgang reiht sich in eine Serie von Führungswechseln bei Apple ein. Zuletzt kündigte John Giannandrea, Senior Vice President für Machine Learning und KI-Strategie, seinen Rückzug an. Er wird im Frühjahr 2026 in den Ruhestand gehen. Auch COO Jeff Williams und CFO Luca Maestri haben das Unternehmen bereits verlassen. Hinzu kommen mehrere Designer, die zu Jony Ives Firma LoveFrom bzw. zu OpenAI gewechselt sind. Ive arbeitet dort gemeinsam mit OpenAI an KI-Hardware unter der Marke io.