Die Arbeiten an iOS 26.2 schreiten weiter voran. Nachdem Apple erst kürzlich die Beta 3 veröffentlicht hatte, steht ab sofort der iOS 26.2 Release Candidate auf den Servern bereit und kann von eingetragenen Entwicklern heruntergeladen und installiert werden.

Apple gibt RC zu iOS 26.2 & iPadOS 26.2 frei

Mit iOS 26 und iPadOS 26 hat Apple im September dieser Jahres ein großes Update für das iPhone und iPad veröffentlichte. iOS 26.1 und iPadOS 26.1 wurden zuletzt als erste größere Updates zu iOS 26 und iPadOS 26 freigegeben und nun arbeitet Apple am nächsten größeren Update.

Die Beta 1, Beta 2 und Beta 3 haben bereits gezeigt, wohin die Reise geht. Apple wird mit iOS 26.2 und iPadOS 26.2 zahlreiche punktuelle Anpassungen am System vornehmen. iOS 26.2 bietet einen neuen Liquid-Glass-Schieberegler, mit dem ihr die Transparenz der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm anpassen könnt, der Schlafindex wurde leicht angepasst, AirPods Live Übersetzung kommt in die EU und es gibt Optimierungen für Passwörter, Erinnerungen, Freeform, Podcasts, AirDrop, Wetter und mehr. Zudem bereitet Apple die Möglichkeit vor, dass Nutzer in Japan die seitliche Taste am. iPhone mit einem Drittanbieter-Assistenten statt Siri belegen können.

Die Installation des Release Candidates erfolgt über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss allerdings euer Entwickler-Konto mit der Apple ID verknüpft sein.

Welche Neuerungen bzw. Verbesserungen der RC im Detail mit sich bringt, ist aktuell noch nicht klar. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir nachberichten. Mit der Freigabe der finalen Version von iOS 26.2 und iPadOS 26.2 für alle Nutzer wird im Laufe der kommenden Woche gerechnet.

Update: Der RC zu macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2, HomePod Software 26.2 und visionOS 26.2 ist auch da.