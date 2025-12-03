Das iPhone 17e nimmt langsam Gestalt an, zumindest wenn man den neuesten Berichten aus der Lieferkette Glauben schenkt. Laut dem koreanischen Portal The Elec plant Apple für die zweite Generation seiner günstigeren e-Reihe eine interessante Strategie. Das Unternehmen will offenbar das bewährte OLED-Panel des iPhone 14 beibehalten, gleichzeitig aber durch schmalere Displayränder für einen moderneren Look sorgen.

Frisches Design ohne teure Änderungen

Technisch ist das durchaus elegant gelöst. Die Breite der Displayränder hängt nicht vom Panel selbst ab, sondern davon, wie eng Apple den Bildschirm ins Gehäuse einfasst. Mit einem überarbeiteten Rahmendesign ließe sich also ein deutlich schlankeres Erscheinungsbild erzielen, ohne die Produktion grundlegend umzustellen. Für ein Gerät, das preislich unter den Flaggschiff-Modellen positioniert ist, wäre das ein willkommenes Update, das Kunden sofort wahrnehmen würden.

Die Dynamic Island bleibt wohl ein Wunschtraum

Im August hatte der Leaker Digital Chat Station noch behauptet, das iPhone 17e werde neben dem A19-Chip auch die Dynamic Island erhalten. Der aktuelle Bericht von The Elec erwähnt diese Neuerung allerdings mit keinem Wort. Das überrascht wenig, denn die pillenförmige Aussparung ist weit mehr als ein optisches Element. Sie erfordert eine komplett neu konstruierte TrueDepth-Kamera samt überarbeiteter Sensoranordnung. Genau diese Investitionen würden dem Spargedanken der e-Reihe widersprechen. Außerdem hilft die klassische Notch dabei, eine klare Abgrenzung zu den teureren iPhone 17 Modellen zu schaffen.

Auch beim Display selbst bleibt Apple konservativ. Das iPhone 17e soll erneut mit 6,1 Zoll Diagonale und 60 Hz Bildwiederholrate erscheinen. BOE, der Hauptlieferant für die Panels, kann bislang keine LTPO-Technologie in der nötigen Qualität liefern, die für variable Bildwiederholraten erforderlich wäre.

Wann genau das iPhone 17e erscheint, ist noch nicht offiziell bestätigt. Analysten wie Ming-Chi Kuo und Mark Gurman von Bloomberg rechnen mit einer Vorstellung Anfang 2026.