Am kommenden Samstag findet das Finale der Major League Soccer statt. Erfreulicherweise können wir zur deutschen Prime Time einschalten, wenn Thomas Müller mit seinen Vancouver Whitecaps auf Inter Miami und das Team von Lionel Messi treffen wird. In diesem Jahr wird das iPhone eine besondere Rolle bei der Live-Übertragung spielen.

MLS-Finale: Vier iPhone 17 Pro kommen bei der Live-Übertragung zum Einsatz

Nachdem Apple bereits iPhone für Live-Spielbilder bei „Friday Night Baseball“-Übertragungen eingesetzt hatte, kommen nun vier iPhones beim MLS-Finale zum Einsatz.

Die MLS gab bekannt, dass die Fernsehübertragung am Wochenende mit dem größten Kamera-Setup der Ligageschichte auskommen wird, wodurch den Fans eine beispiellose Bandbreite an Blickwinkeln geboten wird. In diesem Zusammenhang bestätigte die Fußball-Liga gegenüber Sports Business Journal, dass man die iPhone-Aufnahmen dank einer kleinen Grafik mit dem Hinweis „Mit dem iPhone aufgenommen“ auf dem Bildschirm erkennen könne.

In dem Artikel heißt es

Die vier iPhones werden Teil des größten Kameraarsenals sein, das die Liga je für ihr Meisterschaftsspiel eingesetzt hat. Mit über 30 Kameras erhalten die Fans Zugriff auf ein breiteres Spektrum an Perspektiven, darunter Torroboterkameras, eine Schiedsrichterkamera, spezielle Kameras an Trainern und Spielern sowie Drohnenaufnahmen. Der Einsatz von Apple-Geräten während des MLS Cups ist eine besondere Erweiterung der laufenden Marketingkampagne „Shot on iPhone“ des Technologieunternehmens. Ziel der Kampagne ist es, die Fähigkeit des iPhones zur Aufnahme und Wiedergabe hochwertiger Inhalte zu demonstrieren. Immer wenn während der Übertragung am Samstag Aufnahmen von einem iPhone gezeigt werden, erscheint eine kleine Grafik auf dem Bildschirm, die darauf hinweist, dass die Aufnahmen „Shot on iPhone“ sind.

MLS-Manager Seth Bacon sagte, die Initiative sei einer der Vorteile der Partnerschaft mit Apple.

„Dass wir dies integrieren und gleichzeitig die gleiche Bildqualität und -integrität beibehalten können, ist ein Beweis für die erfolgreiche Partnerschaft mit Apple“, sagte Bacon. „Die Zusammenarbeit mit dem weltweit größten Technologieunternehmen ermöglicht es uns, Innovationen voranzutreiben und Neues auszuprobieren.“

Apple TV Abonnenten können das MLS-Finale ohne Zusatzkosten und ohne MLS Season Pass streamen.