Im vergangenen Monat angekündigt, können die neuen o2 Prepaid-Tarife ab sofort gebucht werden. Ohne Aufpreis verpasst o2 den Tarifvarianten S, M und L mehr Datenvolumen und zudem gibt es zwei weitere Neuerungen für Prepaid-Kunden.

Neue o2 Prepaid-Angebote sind da

Gute Nachrichten für Neu- und Bestandskunden der o2 Prepaid-Tarife. Diejenigen, die sich für die o2 Prepaid Tarifvarianten S, M und L interessieren (oder bereits auf diese setzen), erhalten ab sofort mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Die Tarife enthalten eine Flatrate für nationale Gespräche und SMS in alle deutschen Netze (außer Sonderrufnummern und Rufumleitungen). Die maximale Datengeschwindigkeit beträgt bis zu 300 Mbit/s im o2 Mobilfunknetz. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens können Kundinnen und Kunden mit bis zu 1 Mbit/s im Download und 384 Kbit/s im Upload unendlich weitersurfen.

Übersicht

o2 Prepaid S: 20 GB statt 12 GB für 9,99 €/4 Wochen

o2 Prepaid M: 40 GB statt 25 GB für 14,99 €/4 Wochen

o2 Prepaid L: 80 GB statt 50 GB für 19,99 €/4 Wochen

Zwei weitere Neuerungen für Prepaid-Kunden

Neben der Aufwertung der Tarifvarianten S, M und L hält o2 für seine Prepaid-Kunden zwei weitere Neuerungen bereit. Das „Smartphone Jahrespaket“ bietet euch für 89,99 Euro pro Jahr 150GB Highspeed-Datenvolumen inkl. Allnet-Flat – mit bis zu 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload im deutschen Mobilfunknetz.

Für 9,99 Euro pro 7 Tage steht euch mit „o2 Roaming Plus World” 1 GB Datenvolumen in 111 Ländern jenseits der Europäischen Union zur Verfügung – darunter beliebte Reiseziele wie die USA, die Türkei oder Thailand. Mit dem „O2 Roaming Plus World“-Pack können Urlauber Geld sparen und außerhalb der EU sorgenfrei surfen und streamen.

>>> Hier geht es zu den o2 Prepaid-Tarifen <<<