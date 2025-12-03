Spotify hat heute mit „Wrapped 2025“ seinen jährlichen Jahresrückblick veröffentlicht und gleichzeitig globale Trends, Top-Listen sowie besondere Fan-Momente festgehalten. In gewohnter Manier könnt ihr Wrapped 2025 in der Spotify App entdecken.

Spotify Wrapped 2025: persönlicher Jahresrückblick ist da

Nachdem wir euch gestern auf Apple Music Replay 2025 hingewiesen haben, geht es heute mit Spotify Wrapped 2025 weiter. Die personalisierte 2025 Wrapped Experience ist ab sofort exklusiv in der Spotify App verfügbar – mit einem größeren und interaktiveren Erlebnis denn je. Neben beliebten Klassikern wie „Deine Top-Artists“, „Deine Top-Genres“ und „Deine Top-Songs“ gibt es neue Highlights wie „Dein musikalisches Alter“ und „Wrapped Party“.

Blickt man auf die internationalen Top-Listen, so zeigt sich, dass Bad Bunny nach 2020, 2021, 2022 in diesem Jahr zum vierten Mal zum globalen Top-Künstler geworden ist. Dahinter prägt Taylor Swift auf Platz 2 mit hymnischen Midtempo-Songs das Feld, während The Weeknd mit Synth‑Pop und R&B die Top-3 komplettiert.

Musik-Highlights in Deutschland

Etwas detaillierter Blicken wir jedoch auf die musikalischen Highlights in Deutschland. Taylor Swift führt hierzulande Liste der Top-Künstler an. Pashanim bestätigt als einer der kulturell relevantesten Rapper aus Berlin auf Platz 2 seinen Status mit starken Großstadt-Beats. Linkin Park holen sich mit einem Mix aus ihren Klassikern und neu veröffentlichten Rock-Hymnen Platz 3.

Bei den Top-Alben 2025 in Deutschland landet MOST VALUABLE PLAYA von Jazeek auf Platz 1: ein Zeichen für die Durchschlagskraft von R&B auf Deutsch und Hook-getriebenen Singles. Auf Platz 2 liegt auch in Deutschland der Soundtrack zum Animationsfilm KPop Demon Hunters. Newcomer Aymen landet mit melodischem Deutschrap auf Platz 3.

tau mich auf von Zartmann ist der Top-Song 2025 in Deutschland – der Künstler lieferte den Sommerhit-Anwärter schon im Januar: Indie Pop zwischen Leichtigkeit und Melancholie. Ordinary von Alex Warren auf Platz 2 zeigt die Stärke internationaler Pop-Hits in den deutschen Charts. Mit Platz 3 beweist Wackelkontakt von Oimara, dass ein heimischer Act mit regionaler Fanbase national durchstarten kann.

Gemischtes Hack holt erneut den ersten Platz der Top-Podcasts. Mit einer riesigen Community im Rücken und dank verlässlicher wöchentlicher Präsenz ist die auch als Video-Podcast verfügbare Show die unangefochtene Nummer 1 in Deutschland. Auf Platz 2 folgt Mordlust, ein True-Crime-Format mit fundierter Recherche und klarer Einordnung. Platz 3 belegt Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood mit persönlichen Einblicken und bestem Entertainment von Bill und Tom Kaulitz.

Bei den Top-Hörbüchern dominiert auch in Deutschland das Fantasy-Genre: Fourth Wing – Flammengeküsst von Rebecca Yarros holt sich Platz 1 und zeigt die Kraft epischer Reihen. Mit Der Herr der Ringe. Die Gefährten von J.R.R. Tolkien auf Platz 2 bleibt ein Klassiker relevant und auch Platz 3 geht mit Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter von Christopher Paolini an einen Fantasy-Bestseller.