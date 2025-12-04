Es gibt gute Gründe am heutigen Tag einen Blick auf Apple Arcade zu werfen. Gleich fünf neue Spieletitel sind auf der Spiele-Abo-Plattform gestartet. Unsere Highlights sind „Subway Surfers+“ und „SpongeBob: Burgerjagd 2„.

Fünf neue Spiele auf Apple Arcade

Kurze Frage: „Wer wohnt in einer Ananas und ist zurück für ein weiteres spannendes Abenteuer?“ Die Antwort ist nicht wirklich schwierig. Die Rede ist von SpongeBob Schwammkopf. Zum Start in den Dezember kehrt der beliebteste Schwamm der Welt zurück – und zwar gemeinsam mit Plankton. Kurzum: Es gibt eine Fortsetzung des beliebten Spiels „SpongeBob: Patty Pursuit“ bzw. SpongeBob: Burgerjagd“ – und zwar exklusiv auf Apple Arcade.

In diesem Krabbenburger-Abenteuer müssen SpongeBob und Plankton ihre Differenzen beiseite legen und zusammenarbeiten. Ihre Mission: Die verschwundene Frittierstation der Krossen Krabbe wiederfinden, Planktons auf mysteriöse Art und Weise verschwundene Erfindungen aufspüren und Bikini Bottom vor einem hinterhältigen Mastermind retten, dessen Identität noch im Verborgenen liegt. Dabei könnt ihr sowohl in die Charakter von SpongeBob als auch Plankton schlüpfen. Im lokalen Koop-Modus können zusätzlich Familie oder Freunden mitspielen.

Das zweite Highlight – zumindest in unseren Augen – ist Subway Surfers+. Subway Surfers+ ist ein endloser Laufspaß, bei dem ihr euch entgegenfahrenden Zügen ausweichen müsst. Klingt einfach? Probiert es einfach aus. Die Apple Arcade Version enthält im Vergleich zur „normalen“ Version (das weltweit meistgeladene Mobile Game) keine Werbung und keine In-App-Käufe.

Außerdem starten heute der entspannende PowerWash Simulator, das preisgekrönte Roguelite Cult of the Lamb Arcade Edition sowie NARUTO: Ultimate Ninja STORM+, ein 3D-Kampfspiel basierend auf der äußerst beliebten Manga- und Anime-Serie auf Apple Arcade.