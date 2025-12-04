Apple nutzt den gesamten Monat Dezember für die Aktion „Apple Countdown 2025“. Tag für Tag steht dabei eine Serie oder ein Film zum deutlich reduzierten Preis im Fokus. Heute könnt ihr euch den Actionfilm „Kraven – The Hunter“ als Kauffilm für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2025 – Tag 4: „Kraven: The Hunter“ als Kauffilm nur 4,99 Euro

In der Filmbeschreibung heißt es

Kraven the Hunter ist die actiongeladene Entstehungsgeschichte eines der ikonischsten Bösewichte von Marvel. Aaron Taylor-Johnson spielt Kraven, einen Mann, dessen komplexe Beziehung zu seinem skrupellosen Vater Nikolai Kravinoff (Russell Crowe) ihn auf einen brutalen Rachefeldzug führt, der ihn nicht nur zum größten, sondern auch zum gefürchtetsten Jäger der Welt macht.

Der Actionfilm läuft 2 Stunden 7 Minuten. In den Hauptrollen sind Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose und Russel Crowe zu sehen.