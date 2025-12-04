Apple erweitert verschiedene Gesundheitsfunktionen der AirPods und der Apple Watch auf weitere Länder. Dazu zählen Funktionen für Bluthochdruck, Schlafapnoe und Hörgesundheit.

Apple erweitert Funktionen für Bluthochdruck, Schlafapnoe und Hörgesundheit auf weitere Länder

Wie Macrumors zu berichten weiß, hat Apple verschiedene Gesundheitsfunktionen der AirPods und der Apple Watch auf weitere Länder ausgeweitet. Bluthochdruck-Benachrichtigungen der Apple Watch sind jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Vietnam verfügbar. Die Funktionen für Hörtests und Hörgeräte wurden auf Bahrain, Costa Rica und Paraguay ausgeweitet, während Benachrichtigungen zu Schlafapnoe in Kolumbien verfügbar sind.

Apple hat mit watchOS 26 die Funktion „Bluthochdruck-Benachrichtigungen“ eingeführt. Diese Funktion nutzt die von der Apple Watch erfassten Herzfrequenzdaten, um Nutzer zu warnen, wenn Anzeichen von chronischem Bluthochdruck erkannt werden. Die Benachrichtigungen werden nach 30 Tagen Herzfrequenzaufzeichnung aktiviert und können in der Apple Health App auf dem iPhone eingerichtet werden.

Bluthochdruck-Benachrichtigungen stehen auf der Apple Watch 9 oder neuer und Apple Watch Ultra 2 und neuer zur Verfügung.

Die Erkennung von Schlafstörungen (Schlafapnoe) wurde mit watchOS 11 eingeführt. Die Funktion nutzt den Beschleunigungssensor, um subtile Handgelenksbewegungen zu erfassen, die mit Unterbrechungen des normalen Atemmusters einhergehen, und benachrichtigt den Nutzer bei erkannten Atemstörungen. Die Schlafapnoe-Erkennung benötigt außerdem Daten der letzten 30 Tage.

Die Hörtest- und Hörgerätefunktion wurde im vergangenen Jahr eingeführt und ermöglicht es Menschen mit leichter bis mittelschwerer Schwerhörigkeit, die AirPods Pro 2 und AirPods Pro 3 anstelle von Hörgeräten zu verwenden. Der Hörtest nutzt Töne unterschiedlicher Frequenzen, um eine Schwerhörigkeit festzustellen. Werden Probleme erkannt, kann die Hörhilfe aktiviert werden. Die Funktion beinhaltet außerdem eine Lautstärkereduzierung zum Schutz des Gehörs.