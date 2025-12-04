Nachdem Apple Mitte November die 45 Finalisten der App Store Awards 2025 benannt hatte, stehen ab sofort die Gewinner fest. Insgesamt wurden 17 Entwickler für die besten Apps und Spiele des Jahres 2025 ausgezeichnet.

Apple gibt Gewinner der App Store Awards 2025 bekannt

Jahr für Jahr zeichnetndie Redakteure des App Stores Apps und Spiele für außergewöhnliche Innovation, Nutzererfahrung und Design aus. Die diesjährigen Gewinner zeigen laut Apple eindrucksvoll, welche grenzenlosen Möglichkeiten das Apple Ökosystem bietet. Tiimo bietet euch zum Beispiel einen beeindruckenden visuellen Planer und eine durchdacht integrierte KI, die Ideen in konkrete nächste Schritte verwandelt. Strava überzeugt auf der Apple Watch und verbindet eine Community von Sportlern mit elegantem Design und Echtzeit-Tracking für einzelne Abschnitte. DREDGE ist unheimlich und gemütlich zugleich und lässt iPad Nutzern in ein atmosphärisches Angelspiel mit einem düsteren Geheimnis eintauchen. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition beeindruckt mit seiner futuristischen Science Fiction-Metropole, und WHAT THE CLASH? sorgt mit albernen, noch nie dagewesenen Minispielen für Gelächter nonstop.

Apps

iPhone App des Jahres

Tiimo von tiimo.

iPad App des Jahres

Detail von Detail Technologies B.V.

Mac App des Jahres

Essayist von Essayist Software Inc.

Apple Vision Pro App des Jahres

Explore POV von James Hustler.

Apple Watch App des Jahres

Strava von Strava, Inc.

Apple TV App des Jahres

HBO Max von WarnerMedia Global Digital Services, LLC.

Spiele

iPhone Spiel des Jahres

Pokémon TCG Pocket von The Pokemon Company.

iPad Spiel des Jahres

DREDGE von Black Salt Games.

Mac Spiel des Jahres

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition von CD PROJEKT S.A.

Apple Vision Pro Spiel des Jahres

Porta Nubi von Michael Temper.

Apple Arcade Spiel des Jahres

WHAT THE CLASH? von Triband ApS.

Gewinner in der Kategorie Kultureller Einfluss

Darüberhinaus haben die App Store Redakteure sechs Gewinner in der Kategorie Kultureller Einfluss aufgrund ihrer Fähigkeit, sinnvolle Veränderungen zu bewirken, ausgewählt.

Art of Fauna von Klemens Strasser

Art of Fauna verwandelt Tierillustrationen aus aller Welt in entspannende Puzzle und setzt neue Maßstäbe für barrierefreies Spieldesign.

Chants of Sennaar von Playdigious

Chants of Sennaar feiert die Kraft der Sprache durch ein zum Nachdenken anregendes Abenteuer.

despelote von Panic, Inc.

despelote erzählt eine einfühlsame Geschichte aus dem Leben, die einen Einblick in eine Nation gewährt, die Turbulenzen durchlebt und durch ihre Liebe zum Fußball vereint ist.

Be My Eyes von Be My Eyes

Be My Eyes kombiniert die Leistungsfähigkeit von KI und Millionen von Freiwilligen weltweit, um blinden oder sehbehinderten Menschen bei alltäglichen Aktivitäten zu helfen.

Focus Friend von Hank Green von B-Tech Consulting Group LLC

Focus Friend von Hank Green ist ein starker Verbündeter im Kampf gegen digitale Ablenkungen, indem es Fokus-Sessions spielerisch gestaltet und motivierende Belohnungen bietet.

StoryGraph von The StoryGraph

StoryGraph schafft einen inklusiven Raum für die Buchcommunity, der auf Authentizität basiert und durch Entdeckungselemente dazu beiträgt, diverse Autoren ins Rampenlicht zu rücken.