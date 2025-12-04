Die Weihnachtszeit in London bekommt dieses Jahr einen digitalen Anstrich. Wie wir bereits berichtet haben, hat Apple gemeinsam mit dem britischen Comedian Munya Chawawa den Wettbewerb „Your Tree on Battersea“ ins Leben gerufen. Nun werden die Gewinner auf besonders spektakuläre Weise präsentiert. Vom heutigen Tag an bis zum 24. Dezember werden die 24 besten Einsendungen täglich zwischen 17 und 22.30 Uhr auf der historischen Battersea Power Station projiziert.

Prominente Unterstützung für das Lichtspektakel

Apple hatte eine neue Weihnachtskampagne in Großbritannien gestartet, bei der iPad-Nutzer ihre eigenen digitalen Weihnachtsbäume gestalten können. Neben den Publikumsgewinnern zeigt Apple auch Bäume von bekannten Künstlern und Persönlichkeiten. Kylie Minogue, Sir Stephen Fry, Rugby-Star Maro Itoje, der Kinderbuchautor Oliver Jeffers sowie der für seinen trockenen Humor bekannte Künstler David Shrigley haben eigene digitale Weihnachtsbäume auf dem iPad gestaltet.

Für Gastgeber Chawawa schließt sich mit diesem Projekt ein Kreis. Als Kind habe er jedes Wochenende im Apple Store verbracht und die iPads dort mit Fotos seiner Stirn gefüllt, erzählt er augenzwinkernd. Nun eine landesweite Kreativaktion anzuführen, deren Ergebnisse über einer der aufregendsten Städte der Welt leuchten, sei für ihn etwas ganz Besonderes.

Kreativität kennt keine Grenzen

Die Geschichten hinter den Gewinnerbildern zeigen, wie unterschiedlich die Inspiration sein kann. Varsha Simha aus Canterbury ließ sich von der Gemütlichkeit der Weihnachtsmärkte inspirieren und zeichnete flauschige kleine Figuren mit Weihnachtsmützen und leuchtenden Sternen. Obwohl sie selbst nie Weihnachten gefeiert hat, wollte sie durch den Wettbewerb Teil der festlichen Atmosphäre werden.

Die jüngste Gewinnerin ist die siebenjährige Miah D.B., die ihren Baum schlicht mit „Emotionen“ erklärt. Sie zeichne einfach gerne auf ihrem iPad, und genau diese kindliche Freude am Gestalten hat offenbar überzeugt.

Battersea Power Station

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple das ehemalige Kohlekraftwerk für eine Weihnachtskampagne nutzt. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen während der Weihnachtszeit einen neuen Stop-Motion-Animationsfilm mit Wallace & Gromit auf die Londoner Battersea Power Station projiziert.

Das Kohlekraftwerk wurde 1983 stillgelegt. Aufgrund seiner Art-déco-Ausstattung und seines Status als eines der größten Ziegelgebäude der Welt gilt es als ikonisches Wahrzeichen. Das Gebäude ziert die Cover zahlreicher Musikalben britischer Pop- und Rockbands. Besonders berühmt ist das Bild auf dem Album „Animals“ von Pink Floyd, das 1977 veröffentlicht wurde und ein großes schwebendes Schwein zwischen den beiden Schornsteinen des Kraftwerks zeigt.

Heute befindet sich in der Battersea Power Station der britische Hauptsitz von Apple. Der Standort wurde unter Denkmalschutz gestellt, um die architektonische Integrität des Gebäudes bei einer eventuellen Umgestaltung zu bewahren. Das Kraftwerk beherbergt eine Mischung aus Wohnungen, Büroflächen und Einzelhandelsgeschäften, wobei Apple den Großteil der Büroflächen für seine britischen Aktivitäten nutzt.