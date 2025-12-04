Gute Nachrichten für alle Fans der Apple Originl-Serie „Teheran“. Apple nutzt den heutigen Tag nicht nur, um einen Ausblick auf die dritte Staffel zu geben und den offiziellen Trailer zu veröffentlichen, die Verantwortlichen haben auch bestätigt, dass es eine Fortsetzung der Action-Serie und damit eine vierte Staffel geben wird.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „Teheran – Staffel 3“

Apple TV nutzt das Premiere-Datum und einen ersten Blick auf die dritte Staffel von „Teheran“ enthüllt und gleichzeitig angekündigt, dass die mit dem International Emmy Award ausgezeichnete Spionage-Thriller-Serie um eine vierte Staffel verlängert wurde.

Fans der Serie Materien sich den 09. Januar 2026 rot im Kalender. An diesem Tag startet die 8-teilige dritte Staffel von „Teheran“. Anschließend folgen immer freitags bis zum 27. Februar 2026 neue Episoden. Die von Dana Eden, Moshe Zonder und Maor Kohn entwickelte, von Tony Saint und Simon Allen geschriebene und von Daniel Syrkin inszenierte dritte Staffel von „Tehran“ begrüßt den mehrfach Emmy-nominierten Hugh Laurie (besser bekannt als Dr. House) im Ensemble.

Die dritte Staffel von „Tehrean“ zeigt Laurie als Eric Peterson, einen südafrikanischen Atominspektor. Neben Laurie spielt Niv Sultan, die ihre gefeierte Rolle als Agentin Tamar Rabinyan wieder aufnimmt, sowie die zurückkehrenden Stars Shaun Toub und Shila Ommi und die Neuzugänge Sasson Gabai, Phoenix Raei und Bahar Pars.

Was ihr von „Teheran“ bis dato noch nicht gehört habt, so bringen wir euch kurz auf Ballhöhe. „Teheran“ erzählt die Geschichte von Tamar (Sultan), einer Mossad-Hackerin und -Agentin, die unter falscher Identität nach Teheran eindringt. Nachdem sie am Ende der zweiten Staffel abtrünnig wurde und den Verlust ihrer engsten Verbündeten verkraften muss, muss Tamar in der dritten Staffel einen Weg finden, sich neu zu erfinden und die Unterstützung des Mossad zurückzugewinnen, um zu überleben.