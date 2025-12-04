Der Monat Dezember eignet sich idealerweise für einen Jahresrückblick an. Nachdem wir unter anderem einen musikalischen Rückblick mit Apple Music Replay 2025 erlebt haben, hat jetzt Google seinen Jahresrückblick 2025 veröffentlicht und die Suchtrends des Jahres hervorgehoben.

Google Jahresrückblick 2025 sind da

Google lässt die vergangenen Monate in seinem Jahresrückblick Revue passieren. Ob Bundestagswahl, Handball-WM, Laura Dahlmeier, US-Zölle oder das virale Phänomen „Labubu“: Anhand der Suchanfragen, die dieses Jahr den stärksten Anstieg im Suchinteresse verzeichnet haben, zeigt Google, welche Ereignisse, Personen, Trends und Themen die Nutzer dieses Jahr besonders beschäftigt haben.

Zunächst einmal war das Jahr 2025 politisch orientiert und so hat die Bundestagswahl die allgemeinen Suchbegriffe und Schlagzeilen angeführt. Nutzer suchten nicht nur nach Parteien, sondern wollten auch die Mechaniken einer Wahl verstehen. Zu den wichtigsten politischen Fragen gehörten unter anderem „Wie wähle ich bei der Bundestagswahl?“, „Was ist die Schuldenbremse?“ oder „Was ist die Brandmauer?“. Aber auch ausländische politische Themen standen hierzulande im Fokus (US-Zölle, der Ukraine-Krieg und mehr).

Zwischen all den politischen Nachrichten suchten die Menschen aber auch dringend Ablenkung, die sie bei Sport-Highlights wie der Handball-WM und der Fußball-EM der Frauen fanden.

Blickt man auf die deutschen Persönlichkeiten, so führten Haftbefehl, Friedrich Merz, Heidi Reichinnek, Wolfgang Grupp, Dennis Schröder, Lilly Becker, Julia Klöckner, Iris Stalzer, Ann-Kathrin Berger und Nick Woltemade die Suchanfragen an.

Blicken wir auf die Memes des Jahres. Das Zahlenrätsel „67“ führte die Meme-Charts an, dicht gefolgt vom „Lizard“ oder auch der „Ibiza Final Boss” Bei den viralen Trends standen Action-Figure-Trend, Tradwife-Trend und Mukbang-Trend die Plätze auf dem Treppchen.

Proteine scheinen in diesem Jahr auch der „heißeste Stoff“ zu sein. Immerhin hat Google diesbezüglich die häufigsten Suchbegriffe veröffentlicht. Hier findet ihr unter anderem Suchbegriffe, wie z.B. Sahne Protein, Protein Matcha, Protein Wasser, High Protein Nougat Bits und Protein Cheesecakes Rezept.

KI-Themen sind gefragt

Während Nutzer in den letzten Jahren oft fragten, was KI eigentlich ist, wollten man 2025 wissen, was KI für uns tun kann. Eure Suchanfragen zeigen, dass KI zum ganz praktischen Alltagsbegleiter geworden ist: Gartenplanung mit KI landete auf Platz 1 der „Mit KI“-Suchen. Sogar für die MPU-Vorbereitung oder die Steuererklärung habt ihr euch digitale Unterstützung geholt. Bei den Tools interessierte euch besonders das Feature „Nano Banana“, das die Liste der Trending KI-Tools anführt. Doch trotz aller Pragmatik beschäftigten wir uns auch mit der Frage, ob KI Lottozahlen vorhersagen kann.