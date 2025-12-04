Mark Zuckerberg hat die Gründung eines neuen Kreativstudios bei Meta angekündigt. Die Leitung übernimmt niemand Geringeres als Alan Dye, der seinen Posten als Vice President of Human Interface Design bei Apple verlässt, um als Chief Design Officer zu Meta zu wechseln.

KI als neues Designmaterial

In einem Beitrag auf Threads erläuterte Zuckerberg die Vision hinter dem neuen Studio. Es soll Design, Mode und Technologie zusammenführen, um die nächste Generation von Meta-Produkten zu gestalten. Besonders interessant ist dabei der konzeptionelle Ansatz, Künstliche Intelligenz als neuartiges Designmaterial zu betrachten und zu erforschen, welche Möglichkeiten sich eröffnen, wenn diese Technologie „allgegenwärtig, leistungsfähig und auf den Menschen ausgerichtet“ ist.

Das neue Studio wird bestehende Design-Teams von Meta zusammenführen. Zuckerberg betonte, dass Meta mit diesem Schritt das Thema Design innerhalb des Unternehmens aufwerten und talentierte Köpfe mit handwerklichem Können, kreativer Vision und Erfahrung bei der Entwicklung ikonischer Produkte versammeln möchte.

Meta verkauft derzeit seine Quest VR-Headsets sowie Smartglasses, die in Zusammenarbeit mit Ray-Ban und Oakley entstanden sind. Das Unternehmen arbeitet intensiv an einer Ausweitung seines Hardware-Portfolios, wobei eine eigene Augmented-Reality-Brille in Entwicklung sein soll. Mit dem neuen Kreativstudio positioniert sich Meta offensichtlich für einen stärkeren Wettbewerb in diesem Bereich.

Ein Veteran verlässt Apple

Alan Dye gehört zu den wenigen verbliebenen Apple-Designern, die noch eng mit Jony Ive zusammengearbeitet haben. Er kam 2006 zu Apple und wechselte 2012 in Ives Team, um an iOS 7 mitzuwirken. Seit 2015 leitete er das User Interface Design Team. Seinen neuen Posten bei Meta wird er am 31. Dezember antreten.

Neben Alan Dye hat Meta auch Billy Sorrentino abgeworben, der in den vergangenen zehn Jahren zum Human Interface Design Team von Apple gehörte. Beide Designer arbeiteten zuletzt am iOS 26 Liquid Glass Redesign.