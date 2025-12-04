Siri ist auf dem iPhone fest mit der Seitentaste verknüpft und Apple erlaubt es nicht, dort einen anderen Assistenten zu hinterlegen. Wer jedoch ein iPhone 15 Pro oder neuer besitzt, hat mit der Aktionstaste eine elegante Alternative. Denn diese frei belegbare Taste lässt sich wunderbar nutzen, um ChatGPT als Sprachassistenten einzurichten.

ChatGPT als Assistent für die Aktionstaste einrichten

Die kostenlose ChatGPT-App von OpenAI bietet sowohl Text als auch Spracheingabe. Legt man den Sprachmodus direkt auf die Aktionstaste, genügt ein langer Druck, um sofort ein gesprochenes Gespräch zu starten. Das funktioniert unkompliziert und öffnet den Zugang zu einem Assistenten, der in vielen Bereichen deutlich leistungsfähiger ist als Siri.

Die Konfiguration ist schnell erledigt. Nach der Installation der ChatGPT-App und der Anmeldung öffnet ihr die iPhone-Einstellungen und navigiert zum Punkt Aktionstaste. Dort wischt ihr zu den Steuerungen, tippt auf die Pfeile neben der aktuellen Funktion und sucht nach ChatGPT. Beim ersten Start fragt die App nach dem Mikrofonzugriff, danach kann sofort losgesprochen werden.

Ihr könnt die ChatGPT-App auch während einer Sprachsitzung verlassen, ohne sie zu beenden. Wenn ihr wegwischt, wird die Unterhaltung fortgesetzt und erscheint in der Dynamic Island, solange der Assistent zuhört und eine Antwort vorbereitet. Um die Unterhaltung zu beenden, tippt auf die Dynamic Island, um zur App zurückzukehren, und tippt dann auf „Beenden“.

Eine Einschränkung gibt es allerdings. ChatGPT kann keine systemnahen Funktionen ausführen. Wer einen Wecker stellen oder auf den Kalender zugreifen möchte, muss weiterhin Siri bemühen. Für eine Unterhaltung mit der KI ist die Lösung über die Aktionstaste aber eine echte Bereicherung.