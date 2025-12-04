Für viele Radfahrer, Läufer und weitere Sportler gehört die Strava-App zum Pflichtprogramm auf ihrem Smartphone oder der Smartwatch. Über 180 Millionen Nutzer in über 185 Ländern setzen auf die Strava-App. Diese dient nicht nur zum Aufzeichnen sportlicher Aktivitäten, sondern ist gleichzeitig auch ein soziales Netzwerk zum Austausch zwischen Sportlern. Nun hat die Aktivitäts-App ihren Jahresrückblick 2025 veröffentlicht.

“Strava Sportjahr 2025: Apple Watch die beliebteste Sportuhr

Als Basis für den „Year In Sport: Trend Report“ diente die Analyse von Milliarden von Aktivitäten aus Stravas globaler Community sowie Umfrageergebnissen von mehr als 30.000 Personen (Strava-Nutzer und Nicht-Nutzer). Eine Erkenntnis ist zum Beispiel, dass sich die Gen Z vom passiven Scrollen abwendet und verstärkt auf aktive, reale Erlebnisse setzt. Die jüngere Generation bewegt sich mehr, nimmt verstärkt an Wettkämpfen teil und gibt mehr für Fitness als für Dates aus. Auch im Urlaub steht Bewegung an erster Stelle.

Laut Strava ist die Apple Watch im Jahr 2025 die am häufigsten verwendete Uhr. Es heißt

Die Apple Watch war die Nummer 1 in der Kategorie Uhren, wobei COROS deutlich an Zuwachs gewann. Auch Wearables, die keine Uhren sind, wie Oura und WHOOP, verzeichnen ein schnelles Wachstum.

Von allen Geräten hat Strava die meisten Daten auf Mobilgeräten erfasst. In diesem Jahr haben 72 Prozent der Strava Nutzer ihre Trainingseinheiten direkt über die Strava-App aufgezeichnet. Garmin belegte den zweiten Platz bei der Nutzung aller Gerätetypen, gefolgt von Apple Health auf Platz drei.

Weitere spannende Erkenntnisse

Laufen bleibt der beliebteste Sport auf Strava, mit einem deutlichen Anstieg bei den Rennen

Immer mehr Anfänger schließen sich an und erreichen persönliche Bestzeiten

Gen Z und Frauen sind zunehmend im Kraftraum anzutreffen

Die Zahl der neuen Clubs auf Strava hat sich 2025 fast vervierfacht und erreichte insgesamt 1 Million Clubs auf der Plattform.

Aktive Menschen blieben näher an ihrem Zuhause

KI ist eine guter Trainingsunterstützung, aber Menschen kennen ihren Körper am besten

Freitage sind für Erholung und Ruhe da

Alle Erkenntnisse des Strava Sportjahrs 2025 findet ihr hier.