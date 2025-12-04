Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sieben neuen FAST-Sender von RTL Deutschland integriert und damit das eigene Portfolio noch einmal erweitert.

Waipu.tv: 7 neue FAST-Sender von RTL Deutschland verfügbar

waipu.tv startet sieben neue FAST-Sender von RTL Deutschland. Ab sofort sind RTL Comedy, RTL Shine und RTL Haus & Garten verfügbar. Alles was zählt Classics, hundkatzemaus, Shopping Queen und Bauer sucht Frau folgen am 09. Dezember. Die neuen Kanäle bieten ganze Episoden beliebter Formate aus dem Portfolio von RTL Deutschland – von Kult- über tägliche Serien bis zu emotionalen Reality-Geschichten.

Übersicht

RTL Comedy bringt Sitcom-Klassiker wie Nikola, Das Amt und Die Camper zurück.

RTL Haus & Garten bietet Erfolgsformate wie Ab ins Beet!, Einsatz in 4 Wänden und Mieten, kaufen, wohnen.

RTL Shine bündelt die besten Highlights aus dem RTL-Kosmos – von kleinen Kochformaten bis zu großen Shows.

Alles was zählt Classics zeigt die schönsten und spannendsten Folgen der beliebten täglichen Serie.

hundkatzemaus präsentiert Tiergeschichten, Reportagen und Tipps für Haustierfreunde.

Shopping Queen begleitet Kandidatinnen und Kandidaten beim täglichen Modewettbewerb mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer.

Bauer sucht Frau zeigt emotionale Liebesgeschichten vom Land aus über 20 Jahren Sendungsgeschichte.

Die neuen FAST-Sender stehen allen waipu.tv Kunden zur Verfügung. Falls ihr noch kein waipu.tv Kunde seid und den TV-Streaming-Dienst ausprobieren möchtet, so hält das Unternehmen derzeit eine spannende Weihnachtsaktion bereit. Nur für kurze Zeit erhaltet ihr Waipu.tv Perfect Plus inkl. 4K-Stick und WOW Filme & Serien im Jahresabo für einmalig nur 59,99 Euro.