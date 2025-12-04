Nachdem Apple am gestrigen Mittwoch den Release Candidate zu watchOS 26.2, iOS 26.2 und Co. veröffentlicht hat, stellt sich nun die Frage, wann die finale Version erscheint. Aktuell gehen wir davon aus, dass dies am 08. oder 09. Dezember der Fall sein wird. Dabei hat watchOS 26.2 vier größere Neuheiten im Gepäck.
watchOS 26.2 bringt vier Verbesserungen mit sich
In wenigen Tagen wird Apple die finale Version von watchOS 26.2 und Co. veröffentlichen. Aus den Release Notes geht hervor, welche Veränderungen und Neuerungen das Apple Watch Update mit sich bringt.
Neben den üblichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen sind vier neue Funktion mit von der Partie
- Optimierung des Schlafindex und Steuerung der Benachrichtigungen
- Ein Problem wurde behoben, bei dem die Musik-App nicht zum nächsten Titel übergegangen ist
- Erweiterte Sicherheitswarnungen informieren Nutzer über bevorstehende Bedrohungen wie Überschwemmungen, Naturkatastrophen und andere Notfälle, mit umfangreichen Informationen wie einer Karte der betroffenen Gebiete und Links zu zusätzlichen Sicherheitsrichtlinien (verfügbar in den USA)
- Um der EU zu entsprechen, ändert Apple die Art und Weise, wie WLAN-Netzwerke zwischen dem iPhone und der Apple Watch geteilt werden. Unter watchOS 26.2 in Kombination wird es so sein, dass Wenn euer iPhone eine Verbindung zu einem bekannten Netzwerk herstellt und eure gekoppelte Apple Watch bei euch ist, das Netzwerk automatisch mit Ihrer Apple Watch geteilt wird. Alle zukünftigen neuen Netzwerke, mit denen ihr euch auf eurem iPhone verbindet, werden automatisch mit eurer Apple Watch synchronisiert, solange sich das iPhone und die Apple Watch gleichzeitig am selben Ort befinden. Wenn beide Geräte nicht zusammen sind, wird das WLAN-Netzwerk nicht synchronisiert.
