Der Umbau im Management von Apple setzt sich fort. Das Unternehmen hat bestätigt, dass zwei weitere Führungskräfte ihre Positionen in naher Zukunft aufgeben werden. So planen Katherine Adams und Lisa Jackson ihren Abschied für das Jahr 2026. Katherine Adams verantwortet als Senior Vice President und General Counsel bisher die rechtlichen Angelegenheiten des Konzerns. Lisa Jackson leitet als Vice President die Bereiche Umwelt sowie Politik und soziale Initiativen.

Geordnete Übergabe geplant

Apple plant diese Veränderungen mit einem bemerkenswerten zeitlichen Vorlauf. Lisa Jackson wird Ende Januar 2026 in den Ruhestand gehen. Kate Adams bleibt noch bis zum späteren Verlauf desselben Jahres im Amt. Die langen Fristen sollen eine strukturierte Übergabe der komplexen Aufgabenbereiche ermöglichen. Tim Cook würdigte die Arbeit beider Managerinnen ausführlich. Er hob dabei besonders Jacksons Erfolge bei der Reduzierung der Emissionen und Adams strategische Beratung in Datenschutzfragen hervor.

Für die juristische Leitung steht die Nachfolge bereits fest. Jennifer Newstead wird ab dem 1. März 2026 die Rolle des General Counsel übernehmen. Sie verfügt über einen vielfältigen beruflichen Hintergrund in der Privatwirtschaft und im staatlichen Sektor. Newstead war früher als Rechtsberaterin im US-Außenministerium tätig und arbeitete zuletzt als Chief Legal Officer bei Meta.

Neue Verteilung der Aufgabenbereiche

Der Konzern nutzt den Personalwechsel für eine interne Neuordnung. Die bisher von Lisa Jackson geführte Abteilung für Regierungsangelegenheiten geht vorübergehend an Adams und später direkt an Jennifer Newstead über. Die Teams für Umwelt und soziale Initiativen berichten künftig an Chief Operating Officer Sabih Khan. Damit rücken ökologische Themen noch dichter an die operative Ebene der Lieferkette und Produktion. Apple integriert Nachhaltigkeit somit fester in die täglichen Abläufe, anstatt sie als isolierten Bereich zu behandeln.

Umfassender Wandel im Management

Diese Ankündigungen folgen auf eine ganze Reihe von Rücktritten in der jüngsten Vergangenheit. Erst kürzlich wurden die geplanten Abschiede von John Giannandrea im Bereich maschinelles Lernen und Alan Dye im Design bekannt. Auch COO Jeff Williams und Finanzchef Luca Maestri haben ihre bisherigen Schlüsselpositionen bereits verlassen oder verändert. Das Führungsteam wandelt sich derzeit so stark wie selten zuvor.