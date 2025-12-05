Bis dato gingen wir davon aus, dass Apple TV das MLS-Finale am morgigen Samstag kostenlos für Apple TV Abonnenten zeigt. Am heutigen Tag hat das Unternehmen aus Cupertino allerdings bestätigt, dass das Finale von allen Nutzern (auch ohne Apple TV Abo und ohne MLS Season Pass) kostenlos gestreamt werden kann.

MLS Finale morgen kostenlos für alle auf Apple TV

Seitdem Thomas Müller vor ein paar Monaten in die Major League Soccer gewechselt ist, blicken deutlich mehr deutsche Fußballfans auf die US Liga. Direkt in seiner ersten Saison in der MLS konnte Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps das Finale erreichen. Dort trifft er auf niemand geringeres als Lionel Messi und Inter Miami CF. Wer wird zum neuen Champion gekrönt? Erfreulicherweise findet das Endspiel zur deutschen Primetime statt. Anstoß ist um 20:30 Uhr und Apple TV überträgt das Spiel kostenlos in über 100 Ländern und Regionen.

Da beide Mannschaften ihr Debüt im MLS Finale geben, wird in jedem Fall ein neuer Meister in der 30. Saison gekürt. Wie kamen beide Mannschaften ins Endspiel? In Miami besiegte New York City FC mit 5:1 und sichert sich damit den ersten Meistertitel der Eastern Conference des Vereins. Die Vancouver Whitecaps haben das Finale der Western Conference mit einem 3:1 Auswärtssieg gegen San Diego FC gewonnen.

Mit der Apple TV App habt ihr eine Vielzahl an Möglichkeiten das finale live zu verfolgen, darunter über die Apple TV App auf Apple-Geräten, Android-Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com/de. Seid ihr zufällig gerade in New York? Der MLS Cup wird auch live auf dem Times Square im Herzen von New York City auf der hochauflösenden „Mega-Zilla“ LED-Videoleinwand von SILVERCAST Media übertragen.

Auch wenn das Spiel erst um 20:30 Uhr deutscher Zeit anfängt, lohnt es sich bereits ab 19:30 Uhr einzuschalten. Apple TV zeigt die Vorberichte MLS Countdown und MLS La Previa die live aus dem Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida, gesendet werden. Das Spiel wird von Jake Zivin, Taylor Twellman und Jillian Sakovits auf Englisch und von Sammy Sadovnik, Diego Valeri und Antonella González auf Spanisch kommentiert. Die Nachberichterstattung MLS Wrap-Up und MLS El Resumen wird ebenfalls live vom Veranstaltungsort gesendet.

Ein besonderes Schmankerl hält das MLS Finale in diesem Jahr noch bereit. Während der Übertragung des Saisonfinales verbessern mehr als 30 Kameras – so viele wie noch nie zuvor bei einem MLS Cup – das TV-Erlebnis, darunter robotergesteuerte Kameras an den Toren, eine Schiedsrichterkamera, spezielle ISO-Kameras für Trainer und Spieler sowie Drohnenaufnahmen. Zum ersten Mal bei einer Live-Übertragung der MLS wird der MLS Cup 2025 zusätzliche Live-Spielaufnahmen integrieren, die mit vier iPhone 17 Pro Max aufgenommen werden, die im ganzen Chase Stadium positioniert sind, um den Fans das Geschehen noch näher als je zuvor zu bringen.

An dieser Stelle möchten wir euch auch noch einmal auf die kostenlose Apple Sports App für iPhone aufmachen aufmerksam machen. Mit dieser könnt ihr Spielformationen Team Statistiken Aufstellung Details live Wettquoten sowie live Aktivitäten verfolgen.