Apple hat kürzlich den zweiten Release Candidate zu tvOS 26.2 und HomePod Software 26.2 für Entwickler und freiwillige Tester veröffentlicht. Dieser folgt auf den ersten Release Candidate, der erst wenige Tage zuvor freigegeben wurde.

tvOS 26.2 & HomePod Software 26.2: Release Candidate 2 ist da

Apple hat den zweiten RC zu tvOS 26.2 und HomePod Software 26.2 veröffentlicht. Dieser trägt die Buildnummer 23K53, während der erste Release Candidate die Buiodnummer 25K51 trug. Der neue RC kann kann in gewohnter Manier über die Systeneinstellungen von Apple TV heruntergeladen und installiert werden. Der neue RC für HomePod und HomePod mini kann über die Home-App auf dem iPhone, iPad oder Mac installiert werden.

Apple hat sich mit keiner Silbe dazu geäußert, welche Veränderungen der neue RC mit sich bringt. Der kleine Versionssprung impliziert Last-Minute-Bugfixes. Für gewöhnlich folgt nach dem ersten Release Candidate die finale Version. Nur, wenn Apple kurz vor knapp noch größer Fehler findet, folgt ein zweiter Release Candidate.

Mit der finalen Version ist Anfang nächster Woche zu rechnen.