Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal jede Menge aktuelle Filme, darunter die neue Realverfilmung des Animationsfilms „Drachenzähmen leicht gemacht“, „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ und der Action-Kracher „From the World of John Wick: Ballerina“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Drachenzähmen leicht gemacht (2025, Abenteuer, IMDb 7,8)

„Auf der zerklüfteten Insel Berk, wo Wikinger und Drachen seit Generationen erbitterte Feinde sind, sticht Hicks hervor. Als erfinderischer Sohn von Haudrauf dem Großen (Gerard Butler) widersetzt er sich der alten Tradition, als er sich mit Ohnezahn, einem gefürchteten Nachtschatten-Drachen, anfreundet. Das enthüllt die wahre Natur der Drachen und stellt die Grundlagen der Wikinger infrage.“

Besetzung: Mason Thames, Nico Parker, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gabriel Howell, Julian Dennison, Peter Serafinowicz, Nick Frost, Gerard Butler, Murray McArthur, Andrea Ware u. a.

Warfare (2025, Action/Drama, IMDb 7,2)

„Ein Team der U.S. Navy SEALs besetzt 2006 im Irak ein Haus. Als die Soldaten angegriffen werden, kämpfen sie um ihr Leben. Ultrarealistische Kriegsaction, vom ‚Civil War‘-Macher.“

Besetzung: Joseph Quinn, Noah Centineo, Cosmo Jarvis, Will Poulter, Kit Connor, Michael Gandolfini, Finn Bennett, Charles Melton, Taylor John Smith, Henrique Zaga u. a.

From the World of John Wick: Ballerina (2025, Action, IMDb 6,9)

„In ‚From the World of John Wick: Ballerina‘ schwört Ana de Armas alias Eve Macarro Vergeltung für den Mord an ihrer Familie. Der Film, der während der Ereignisse von ‚John Wick: Kapitel 3‘ spielt, folgt der jungen Rächerin, die bei den berüchtigten Ruska-Roma ihre Ausbildung in der Kunst des Tötens beginnt.“

Besetzung: Ana de Armas, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Ian McShane, Norman Reedus, Lance Reddick, Gabriel Byrne, Sharon Duncan-Brewster, Robert Maaser, Abraham Popoola, Togo Igawa u. a.

Last Breath (2025, Thriller, IMDb 6,6)

„Chris Lemons, ein Berufstaucher, begibt sich mit seinen Teamkollegen Duncan und Dave auf einen Auftrag vor Aberdeen. Ein Sturm gefährdet den Einsatz, und während eines Tauchgangs strandet Chris auf dem Meeresgrund. Nur zehn Minuten Notsauerstoff bleiben, während sein Team alles für seine Rettung tut.“

Besetzung: Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu u. a.

Loyal Friend (2025, Komödie/Drama, IMDb 6,4)

„Schriftstellerin und Lehrerin Iris (Naomi Watts) gerät ihr angenehmes, aber einsames Leben in New York aus den Fugen, als ihr bester Freund und Mentor (Bill Murray) im Film nach einem Bestseller-Roman ihr seine geliebte Dogge, Apollo, vermacht. Der majestätische, aber widerspenstige Hund bereitet Iris handfeste Probleme, von demolierten Möbeln und Räumungsbescheiden bis hin zu Existenziellerem.“

Besetzung: Naomi Watts, Bill Murray, Sarah Pidgeon, Carla Gugino, Constance Wu, Noma Dumezweni, Ann Dowd, Felix Solis, Owen Teague, Josh Pais, Tom McCarthy, Bruce Norris, Bing u. a.

M3GAN 2.0 (2025, Horror, IMDb 6,0)

„Zwei Jahre nach M3GAN, einem Wunder der künstlichen Intelligenz, das abtrünnig wurde und sich auf eine mörderische (und perfekt choreografierte) Mission begab und schließlich zerstört wurde, ist M3GANs Schöpferin Gemma eine erfolgreiche Schriftstellerin und Verfechterin der staatlichen K.I.-Kontrolle. Gemmas Nichte Cady, jetzt ein 14-jähriger Teenager, rebelliert gegen ihre beschützenden Regeln.“

Besetzung: Allison Williams, Violet McGraw, Ivanna Sakhno, Jemaine Clement, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez, Jenna Davis, Jen Van Epps u. a.

Jurassic World: Die Wiedergeburt (2025, Action, IMDb 5,9)

„Eine neue Ära bricht an in der legendären ‚Jurassic World‘-Reihe. Ein geheimes Rettungsteam ist auf Mission zum gefährlichsten Ort der Welt, einer Forschungsstation auf einer Insel, auf der Dinosaurier zurückgelassen wurden, die selbst für den ursprünglichen Jurassic Park zu gefährlich waren. Seine Aufgabe: DNA von drei Sauriern zu gewinnen und ein bahnbrechendes Heilmittel für die Menschheit zu entwickeln. Doch das Team macht in diesem Gebiet eine schockierende Entdeckung, die jahrzehntelang vor der Welt verborgen war. Die Action-Superstars Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und der zweifache Oscar-Preisträger Mahershala Ali spielen die Hauptrollen in diesem actiongeladenen Epos des Regisseurs Gareth Edwards (‚Rogue One: A Star Wars Story‘) und des Drehbuchautors David Koepp (‚Jurassic Park‘).“

Besetzung: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Ed Skrein, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechir Sylvain u. a.