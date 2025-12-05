Jede iPhone-Generation bringt eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich. Macworld macht uns jedoch auf eine Funktion aufmerksam, die seit dem iPhone 12 Pro zum festen Repertoire der Pro-Modelle gehörte, beim iPhone 17 Pro jedoch überraschend fehlt. So lässt sich der Nachtmodus in Kombination mit dem Porträtmodus nun nicht mehr nutzen.

Was genau fehlt

Wer ein iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max besitzt, kann den Test selbst durchführen. Öffnet man die Kamera-App im normalen Fotomodus und hält die Hand vor die Linsen, um eine dunkle Umgebung zu simulieren, erscheint das bekannte Halbmond-Symbol für den Nachtmodus. Wechselt man jedoch in den Porträtmodus und wiederholt den Vorgang, schaltet sich der Modus nicht hinzu. Auch in den erweiterten Optionen taucht der Nachtmodus nicht auf.

Bei älteren Pro-Modellen wie dem iPhone 16 Pro funktioniert diese Kombination hingegen problemlos. Apples eigenes iOS 26 Benutzerhandbuch bestätigt die Einschränkung offiziell und listet alle kompatiblen Geräte auf. Die Liste reicht vom iPhone 12 Pro bis zum iPhone 16 Pro Max, wobei das iPhone 17 Pro fehlt.

Nutzer bemerkten das Problem schon früher

In Foren auf Reddit und in Apples eigenen Diskussionsbereichen hatten aufmerksame Nutzer die fehlende Funktion bereits vor wenigen Monaten angemerkt. Dabei gab es einige Stimmen, die den kombinierten Modus schmerzlich vermissen. Dennoch blieb das Thema lange unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit, was der Bericht von Macworld nun ändert. Es bleibt abzuwarten, ob Apple sich zum Fehlen der Funktion noch äußert oder vielleicht sogar nachbessert.

Die Kamera-Hardware des iPhone 17 Pro sollte eigentlich in der Lage sein, beide Modi zu kombinieren. Eine mögliche Erklärung liegt in den unterschiedlichen Auflösungen der Aufnahmen. Fotos im Nachtmodus sind auf 12 Megapixel begrenzt, während Porträtaufnahmen mit 24 Megapixeln möglich sind. Ob diese technische Einschränkung tatsächlich der Grund ist, lässt sich jedoch nicht mit Bestimmtheit sagen.