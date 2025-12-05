Traditionell blicken wir am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge von Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits angelaufenen Serien steht ab sofort das Weihnachts-Special „The First Snow of Fraggle Rock“ (zu Deutsch „Der erste Schnee von Fraggle Rock“) auf Abruf bereit.

„The First Snow of Fraggle Rock“: Weihnachts-Special startet heute auf Apple TV

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Weihnachtsfeiertag zu, entsprechend weihnachtlich wird es auch bei den Apple Services. Mit „The First Snow of Fraggle Rock“ steht ab sofort ein erstes Weihnachts-Special bereit.

Die Fraggles warten sehnsüchtig auf den ersten Schnee und all die damit verbundenen Traditionen. Doch als nur eine einzige Schneeflocke fällt und Gobo das alljährliche Weihnachtslied nicht schreiben kann, gerät die Weihnachtszeit völlig aus dem Ruder. Zum ersten Mal überhaupt reist Gobo in die Menschenwelt – oder, wie die Fraggles sie nennen: in den Weltraum –, um unerwartete musikalische Inspiration zu finden. Und zum ersten Mal ist Junior im Schloss der Gorgs überwältigt von der Ankunft eines neuen Gorg-Babys. In dieser Weihnachtszeit lernen die Fraggles und Gorgs, dass schöne Momente nicht immer perfekt sind – aber sie können so einzigartig und unvergesslich sein wie Schneeflocken.

Das Special beinhaltet einen Cameo-Auftritt der Musikerin und Internet-Sensation Lele Pons, die ein harmonisches Duett des beliebten „Fraggle Rock“-Klassikers „Our Melody“ mit Gobo sowie zwei weitere Weihnachtslieder beinhaltet.