Apple TV hat den Starttermin für die zweite Staffel der gefeierten Dramaserie „Your Friends and Neighbors“ bekannt gegeben. Ab dem 3. April 2026 werden zehn neue Episoden veröffentlicht, wobei wöchentlich eine Folge erscheint, bis zum Staffelfinale am 5. Juni 2026.

„Your Friends and Neighbors“ geht in die zweite Runde

Die Serie mit Jon Hamm in der Hauptrolle hat sich als einer der erfolgreichsten Neuzugänge im Streaming-Katalog von Apple etabliert. Hamm verkörpert Andrew Cooper, einen auf den ersten Blick gewöhnlichen Vorstadtbewohner mit einem nicht ganz so gewöhnlichen Geheimnis.

Nach seiner skandalösen Entlassung nimmt sich Andrew vor, die Häuser seiner Nachbarn im äußerst wohlhabenden Westmont Village auszurauben. Doch er muss feststellen, dass die Geheimnisse und Affären, die sich hinter der Fassade dieser wohlhabenden Häuser verbergen, gefährlicher sein könnten, als er es sich je vorgestellt hätte. In der neuen Staffel vertieft Cooper sein Doppelleben als Dieb, bis ein neuer Nachbar auftaucht und droht, seine Geheimnisse aufzudecken sowie seine Familie in Gefahr zu bringen.

Die Kombination aus spannendem Suburban-Thriller und Charakterdrama hat offensichtlich überzeugt. Apple setzt mit der Fortsetzung auf bewährte Qualität und prominente Neuzugänge. Besonders erfreulich für Fans ist die Verpflichtung von James Marsden, der für seine Rolle in „Westworld“ eine Emmy-Nominierung erhielt. Er verstärkt das bereits hochkarätige Ensemble um Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee und weitere bekannte Gesichter.

Hinter der Kamera bleibt Jonathan Tropper als Showrunner, Regisseur und ausführender Produzent das kreative Herz der Serie. Der Bestsellerautor entwickelte das Konzept im Rahmen seines Exklusivvertrags mit Apple TV. Stephanie Laing übernimmt die Regie bei sechs der zehn Episoden.