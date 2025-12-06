Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Natur-Doku „Born to be Wild“ angekündigt hat. Nachdem wir im vergangenen Monat die ersten Einblicke erhalten haben, gehen wir nun in die heiße Phase über. Bevor die Doku am 19. Dezember 2025 auf Apple TV debütieren wird, liegt nun der offizielle Trailer vor.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „Born to be Wild“

Apple TV hat kürzlich den Trailer zur brandneuen Wildtierserie „Born to be Wild“ enthüllt, die vom SAG-Award-Gewinner Hugh Bonneville („Paddington“, „Downton Abbey“, „The Secret Lives of Animals“) erzählt wird. Die sechsteilige Dokumentarserie, die über mehrere Jahre in fünf Ländern gedreht wurde, folgt sechs gefährdeten jungen Tieren, die in unserer Welt aufwachsen, aber dazu bestimmt sind, in ihre Welt zurückzukehren. Im Mittelpunkt von „Born to Be Wild“ steht eine mächtige Wahrheit: Angesichts des Aussterbens hängt das Überleben oft von den außergewöhnlichen Bindungen zwischen Mensch und Tier ab. „Born to be Wild“ feiert am Freitag, den 19. Dezember, seine Premiere auf Apple TV.

In der Beschreibung zur Doku heißt es