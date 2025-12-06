Die Nachfolge von Tim Cook beschäftigt Apple offenbar intensiver als bisher bekannt. Ein neuer Bericht von The Information wirft nun überraschende Namen für Apples nächsten CEO in den Ring und zeigt, dass die Entscheidung keineswegs so eindeutig ist, wie viele vermuten. Dabei wird mit dem iPod-Erfinder Tony Fadell ein Kandidat genannt, den bisher noch keiner auf der Liste hatte.

John Ternus gilt als Favorit

Der aktuelle Leiter der Hardware-Entwicklung, John Ternus, wird allgemein als wahrscheinlichster Nachfolger gehandelt. Der 50-Jährige arbeitet seit 2001 bei Apple und hat sich einen Ruf als zuverlässiger, detailversessener Manager erarbeitet. Kollegen beschreiben ihn als ruhig, emotional intelligent und analytisch denkend. Unter anderem fällt die erfolgreiche Umstellung der Mac-Reihe auf Apple Silicon in seinen Verantwortungsbereich, was das Vertrauen von Tim Cook in Ternus gefestigt haben soll.

Dennoch gibt es auch kritische Stimmen innerhalb des Unternehmens. Einige Mitarbeiter halten Ternus für zu risikoscheu. Die Vorsicht führte angeblich zu Frustration in seinem Team, da ambitioniertere Projekte nicht die nötige Finanzierung erhielten. Der ehemalige iPhone-Chefdesigner Tang Tan verließ Apple aus diesem Grund und arbeitet nun für OpenAI an einem KI-Hardwaregerät, das vom früheren Apple-Chefdesigner Jony Ive gestaltet wird. Tan und Ive haben mittlerweile zahlreiche Ingenieure aus Ternus‘ Abteilung abgeworben.

Craig Federighi als Alternative

Software-Chef Craig Federighi wäre aufgrund seines hohen Bekanntheitsgrades ebenfalls ein denkbarer Kandidat. Allerdings bezweifeln einige, ob ein primär technisch orientierter Manager den breiten Anforderungen einer CEO-Position gerecht werden könnte. Federighi löst offenbar lieber konkrete technische Probleme, als sich mit geopolitischen Fragen oder Unternehmensstrategien zu befassen.

Tony Fadell als Überraschungskandidat

Besonders interessant ist ein Name von außerhalb des Unternehmens. Tony Fadell, Miterfinder des iPod, soll Vertrauten gegenüber geäußert haben, dass er offen für die Nachfolge Cooks wäre. Einige ehemalige Apple-Manager glauben, dass Fadell als energischer Produktvisionär frischen Wind ins Unternehmen bringen könnte. Fadell war jedoch während seiner Zeit im Unternehmen eine polarisierende Figur. Als Google im Jahr 2014 sein Smart-Home-Unternehmen Nest kaufte, hatte Apple bewusst auf eine Übernahme verzichtet, weil Teile der Belegschaft seine Rückkehr nicht wünschten.

Unabhängig davon, wer letztlich die Nachfolge antritt, bleibt ohnehin die Frage offen, wie lange Cook noch als CEO bei Apple tätig sein wird. Bloombergs Mark Gurman stellte vor kurzem klar, dass die Gerüchte über einen Rücktritt im nächsten Jahr nicht zutreffend sind. Eine wesentlich realistischere Einschätzung ist, dass Cook bis mindestens Anfang 2029 im Amt bleibt.