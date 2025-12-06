Bevor die Black Week Aktion bei Crash am kommenden Montag (08.12.2025, 09:00 Uhr) ausläuft, möchten wir euch noch einmal auf diese aufmerksam machen und euch die Möglichkeit gehen, euch eine 30GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 8,99 Euro zu sichern. Ein Anschlusspreis fällt nicht an. Reichen euch 30GB nicht? So könnt ihr euch auch für eine 75GB oder 100GB Allnet-Flat im Telekom-Netz bei Crash entscheiden.
30GB Telekom Allnet-Flat nur 8,99 Euro
Nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch bei Crash das Black Week Portfolio im besten D-Netz sichern. Highlight ist die 30GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 8,99 Euro und 0 Euro Anschlusspreis. Zusätzlich erhalten alle Kunden 3 Monate waipu.tv Comfort gratis dazu! Die Option kostet danach 4,99 Euro Monat und kann monatlich gekündigt werden.
30GB Allnet-Flat
- 30GB Datenvolumen
- bis zu 50MBit/s
- Telekom-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU-Roaming
- 8,99 Euro pro Monat
- Kein Anschlusspreis
Alternativ könnt ihr euch für eine 75GB Allnet-Flat für 12,99 Euro mtl. oder eine 100GB Allnet-Flat für 16,99 Euro mtl. entscheiden.
