Apple hat sich in den vergangenen Jahren eine kleine Dezember-Tradition aufgebaut. Mit der Aktion „Apple Countdown 2025“ gibt es den gesamten Monat über täglich einen Film oder eine Serie zu einem deutlich reduzierten Preis. Am siebten Tag steht nun ein echter Blockbuster im Angebot. So ist heute Gladiator II als Kauffilm für nur 4,99 Euro erhältlich.

Das Erbe des Maximus

Alle Wege führen bekanntlich nach Rom, und genau dorthin zieht es auch die Fortsetzung des Oscar-prämierten Epos aus dem Jahr 2000. Damals musste Maximus Decimus Meridius im Sand des Kolosseums sterben, doch seine Geschichte ist damit nicht zu Ende erzählt. Denn sein Sohn Lucius lebt, aufgewachsen fernab von Rom an der nordafrikanischen Küste, wo ihn seine Mutter Lucilla einst vor den Intrigen des Imperiums in Sicherheit brachte.

Das friedliche Leben findet jedoch ein jähes Ende, als römische Legionen seine neue Heimat überfallen. Nach schweren Verlusten wird Lucius nach Rom verschleppt und dort als Gladiator in die Arena gezwungen. Was als Kampf ums Überleben beginnt, wird schnell zu einem persönlichen Rachefeldzug gegen das Imperium und jene, die ihm alles genommen haben.

Paul Mescal trägt den Film als gebrochener Held mit beeindruckender Intensität. Ihm zur Seite stehen Pedro Pascal als römischer General und Denzel Washington als gerissener Gladiatorenausbilder, der sein eigenes Spiel spielt. Die hochkarätige Besetzung macht das Historienepos zu einem würdigen Nachfolger des Originals.

Für knapp fünf Euro bekommen Filmfans mit Gladiator II epische Schlachten und großes Kino geboten. Das Angebot gilt wie gewohnt nur heute im Apple TV Store.