Im Laufe dieses Jahres konnte Apple TV bereits zahlreiche Nominierungen und Awards gewonnen. Ab Anfang 2026 hat der Apple Video-Streaming-Dienst wieder die Chance, die ein oder andere Trophäe einzuheimsen. Apple TV erhielt 31 Nominierungen für die Critics Choice Awards 2026.
Apple TV erhält 31 Nominierungen für die Critics Choice Awards 2026
Apple TV wurde mit insgesamt 26 Nominierungen für 10 Originals für die 31. jährlichen Critics Choice Awards ausgezeichnet. Dabei entfielen 19 Nominierungen auf Apples Original-Serien und sieben Nominierungen auf den erfolgreichsten Sportfilm aller Zeit (F1 – der Film). Der Apple Original-Film startet am 12. Dezember 2025 auf Apple TV.
Die Nominierungen umfassen unter anderem Auszeichnungen für die beste Dramaserie für die Kultserien „Severance“ und „Pluribus“; für die beste Comedyserie für „The Studio“, die kürzlich auch zur erfolgreichsten Emmy-prämierten Comedyserie der ersten Staffel wurde; für die beste Miniserie für die für den Gotham Award nominierte Serie „Dope Thief“ und den Spirit Award-Gewinner „Chief of War“; für den besten Fernsehfilm für den Publikumsliebling „The Gorge“; und für die beste fremdsprachige Serie für die mit dem Imagen Award ausgezeichnete Serie „Acapulco“. Auch das beliebte Drama „The Morning Show“ und die gefeierte Comedyserie „Murderbot“ erhielten wichtige Nominierungen in den Schauspielkategorien. Die Gewinner werden am Sonntag, dem 4. Januar 2026, in Los Angeles bekannt gegeben.
Übersicht
“F1”
- Best Cinematography — Claudio Miranda
- Best Editing — Stephen Mirrione
- Best Visual Effects — Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson
- Best Stunt Design — Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby
- Best Song — “Drive” by Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin
- Best Score — Hans Zimmer
- Best Sound — Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John
“Severance”
- Best Drama
- Best Actor in a Drama Series — Adam Scott
- Best Actress in a Drama Series — Britt Lower
- Best Supporting Actor in a Drama Series — Tramell Tillman
“Pluribus”
- Best Drama
- Best Actress in a Drama Series — Rhea Seehorn
“The Studio”
- Best Comedy
- Best Actor in a Comedy Series — Seth Rogen
- Best Supporting Actor in a Comedy Series — Ike Barinholtz
“Dope Thief”
- Best Limited Series
- Best Actor in a Limited Series or a Movie Made for Television — Brian Tyree Henry
- Best Supporting Actor in a Limited Series or a Movie Made for Television — Wagner Moura
“Chief of War”
- Best Limited Series
“The Gorge”
- Best Movie Made for Television
“Acapulco”
- Best Foreign Language Series
“The Morning Show”
- Best Supporting Actor in a Drama Series — Billy Crudup
- Best Supporting Actress in a Drama Series — Nicole Beharie
- Best Supporting Actress in a Drama Series — Greta Lee
“Murderbot”
- Best Actor in a Comedy Series — Alexander Skarsgård
0 Kommentare