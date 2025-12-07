Im Laufe dieses Jahres konnte Apple TV bereits zahlreiche Nominierungen und Awards gewonnen. Ab Anfang 2026 hat der Apple Video-Streaming-Dienst wieder die Chance, die ein oder andere Trophäe einzuheimsen. Apple TV erhielt 31 Nominierungen für die Critics Choice Awards 2026.

Apple TV wurde mit insgesamt 26 Nominierungen für 10 Originals für die 31. jährlichen Critics Choice Awards ausgezeichnet. Dabei entfielen 19 Nominierungen auf Apples Original-Serien und sieben Nominierungen auf den erfolgreichsten Sportfilm aller Zeit (F1 – der Film). Der Apple Original-Film startet am 12. Dezember 2025 auf Apple TV.

Die Nominierungen umfassen unter anderem Auszeichnungen für die beste Dramaserie für die Kultserien „Severance“ und „Pluribus“; für die beste Comedyserie für „The Studio“, die kürzlich auch zur erfolgreichsten Emmy-prämierten Comedyserie der ersten Staffel wurde; für die beste Miniserie für die für den Gotham Award nominierte Serie „Dope Thief“ und den Spirit Award-Gewinner „Chief of War“; für den besten Fernsehfilm für den Publikumsliebling „The Gorge“; und für die beste fremdsprachige Serie für die mit dem Imagen Award ausgezeichnete Serie „Acapulco“. Auch das beliebte Drama „The Morning Show“ und die gefeierte Comedyserie „Murderbot“ erhielten wichtige Nominierungen in den Schauspielkategorien. Die Gewinner werden am Sonntag, dem 4. Januar 2026, in Los Angeles bekannt gegeben.

Übersicht

“F1”

Best Cinematography — Claudio Miranda

Best Editing — Stephen Mirrione

Best Visual Effects — Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson

Best Stunt Design — Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby

Best Song — “Drive” by Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin

Best Score — Hans Zimmer

Best Sound — Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John

“Severance”

Best Drama

Best Actor in a Drama Series — Adam Scott

Best Actress in a Drama Series — Britt Lower

Best Supporting Actor in a Drama Series — Tramell Tillman

“Pluribus”

Best Drama

Best Actress in a Drama Series — Rhea Seehorn

“The Studio”

Best Comedy

Best Actor in a Comedy Series — Seth Rogen

Best Supporting Actor in a Comedy Series — Ike Barinholtz

“Dope Thief”

Best Limited Series

Best Actor in a Limited Series or a Movie Made for Television — Brian Tyree Henry

Best Supporting Actor in a Limited Series or a Movie Made for Television — Wagner Moura

“Chief of War”

Best Limited Series

“The Gorge”

Best Movie Made for Television

“Acapulco”

Best Foreign Language Series

“The Morning Show”

Best Supporting Actor in a Drama Series — Billy Crudup

Best Supporting Actress in a Drama Series — Nicole Beharie

Best Supporting Actress in a Drama Series — Greta Lee

“Murderbot”