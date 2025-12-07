Aus einem aktuellen Bericht von Bloomberg geht hervor, dass Apple Senior Vice President of Hardware Technologies ernsthaft darüber nachdenkt, dass Unternehmen zu verlassen und seine Karriere bei einem anderen Unternehmen fortzusetzen.

Bericht: Johny Srouji denkt darüber nach, Apple zu verlassen

Auch wenn Apple Nutzern der Name „Johny Srouji“ nicht zwingend etwas sagt, dürfte nahezu jeder bereits mit den Produkten, die Srouji zu verantworten hat, in Berührung gekommen sein. Srouji ist in erster Linie bei Apple für Apple Silicon und die von Apple selbst entwickelten Chips bekannt.

Der hochrangige Apple Ingenieur, soll Apple Chef Tim Cook bereits mitgeteilt haben, dass er einen Abgang in Erwägung zieht. So wurde es Mark Gurman von mit der Materie vertrauen Informanten zugetragen. Auch verschiedene Mitarbeiter soll Srouji bereits in seine Gedanken eingeweiht haben. Sollte er das Unternehmen verlassen, so möchte er seine Expertise bei einem anderen Unternehmen zum Einsatz bringen.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde bekannt, dass mehrere namhafte Apple Manager das Unternehmen verlassen. Während einige Mitarbeiter in den wohlverstanden Ruhestand gehen, wurden anderen Mitarbeiter unter anderem von Meta und OpenAI abgeworben. Jüngsten Beispiel ist sicherlich Designer Alan Dye, der zu Meta wechselt und dort ein neues Design Studio leitet. Auch Apples KI-Chef John Giannandrea, Katherine Adams Senior Vice President and General Counsel) sowie Lisa Jackson (Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives) verlassen kurz- bis mittelfristig das Unternehmen. In jedem Fall wird Apples Führungsetage neu sortiert.