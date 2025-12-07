Kürzlich wurde darüber berichtet, dass Intel in den kommenden Jahren damit beginnen wird, Mac- und iPad-Chips für Apple zu fertigen. Nun keimt das Gerücht auf, dass die Partnerschaft zwischen Apple und Intel auf Chips für das iPhone erweitert werden könnte.

Intel könnte zukünftig iPhone-Chips für Apple produzieren

Analyst Jeff Pu von GF Securities hat eine neue Investoreneinschätzung veröffentlicht. Er und seine Kollegen gehen davon aus, dass Intel ab 2028 eine Lieferabkommen mit Apple abschließt, um zumindest einige Nicht-Pro-iPhoe-Chips zu fertigen. Die infrage kommenden Nicht-Pro-iPhone-Chips werden laut Pu mit Intels zukünftigem 14A-Prozess hergestellt.

Weitere Details zur Partnerschaft zwischen Intel und Apple gehen aus der Investoreneinschätzung nicht hervor. Basierend auf dem prognostizierten Zeitrahmen könnte Intel in etwa in drei Jahren damit beginnen, Apple mit dem A22-Chip für Geräte wie das „iPhone 20“ und das „iPhone 20e“ zu versorgen.

An dieser Stelle sei noch einmal zu erwähnen, dass Intel bei der Gestaltung der Chips keine Rolle spielen wird. Diese werden weiterhin vollständig von Apple designt. Intel wurde sich ausschließlich um die Fertigung kümmern. Aktuell lässt Apple seine iPhone-, iPad- und Mac-Chips von TSMC fertigen. Zukünftig könnte Intel einen kleine Teil der Fertigung von TSMC übernehmen, so dass sich Apple seine Lieferkette ein Stück weit stärker diversifiziert.

Vergangenen Monat berichtete Analyst Ming Chi Kuo, dass Intel ab Mitte 2027 mit der Produktion der Low-End-Chips für ausgewählte iPad- und Mac-Modelle beginnen wird. Angeblich ist geplant, dass Intels 18A-Prozess zum Einsatz kommt. Dies wäre der erste sub-2nm Fertigungsprozess in Nord-Amerika. Die ehemaligen Chips, die Apple von Intel bezogen hat, basierten auf der x86-Architektur. Apples selbst designte Chips sind ARM-basiert.