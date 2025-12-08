Der gesamte Monat Dezember steht bei Apple unter dem Motto „Countdown 2025“. Dies bedeutet, dass das Unternehmen aus Cupertino jeden Tag einen Film oder eine Serie zu einem deutlich reduzierten Preis anbiete. Am achten Tag der Aktion steht eine Liebesfilm im Mittelpunkt. Ihr könnt euch „Bridget Jones: Verrückt nach ihm“ als Kauffilm für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2025 – Tag 8: „Bridget Jones: Verrückt nach ihm“ nur 4,99 Euro als Kauffilm

Bei Apple ist es zur Tradition geworden, dass ihr euch im Dezember Tag für Tag eine Serie oder einen Film zum deutlich reduzierten Preis sichern könnt. Nachdem gestern ein Actionfilm (Gladiator II) im Fokus stand, geht es heute mit der Liebeskomödie „Bridget Jones: Verrückt nach ihm“ weiter. Den Film könnt ihr euch für knapp fünf Euro im Apple TV Store sichern.,

In der Filmbeschreibung heißt es

In Bridget Jones: Verrückt nach ihm schlüpft die zweifache Oscare-Preisträgerin Renée Zellweger (Judy) einmal mehr in die Rolle, mit der sie eine Filmikone für die Ewigkeit geschaffen hat – eine Frau, deren unnachahmliche Einstellung zum Leben und zur Liebe ein ganzes Filmgenre revolutioniert hat. Bridget Jones eroberte zum ersten Mal als Hauptfigur von Helen Fieldings Bestseller-Roman „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ die Herzen des Publikums. Aus dem weltweiten Verkaufsschlager wurde wenig später der ebenso erfolgreiche gleichnamige Kinofilm. Die Titelheldin, die alleinstehende, berufstätige Bridget Jones aus London, begeisterte nicht nur mit ihren romantischen Abenteuern, sondern ebenso mit ihrem unnachahmlichen Gespür für Fettnäpfchen. Doch Bridgets Talent, trotz aller Widrigkeiten am Ende zu triumphieren, führte schließlich dazu, dass sie den Staranwalt Mark Darcy heiratete und Mutter eines Sohnes wurde. Endlich glücklich! Doch in Bridget Jones: Verrückt nach ist Bridget wieder allein: Seit Mark vor vier Jahren verstarb, kümmert sie sich als alleinerziehende Mutter um den 10 -jährigen Billy und die 6-jährige Mabel. Die beiden Kinder zieht sie mit tatkräftiger Unterstützung ihrer treuen Freunde auf – darunter sogar ihr ehemaliger Liebhaber Daniel Cleaver (Hugh Grant, Tatsächlich … Liebe). Angetrieben von ihrer Wahlfamilie – bestehend aus Shazzer (Sally Phillips, Smack the Pony, Veep: Die Vizepräsidentin, Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick), Jude (Shirley Henderson, See How they Run, Harry Potter und der Feuerkelch, The Mandalorian) und Tom (James Callis, Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb, Blood & Treasure, Castlevania), ihrer Arbeitskollegin Miranda (Sarah Solemani, Barry, Bad Education, Chivalry), ihrem ehemaligen Chef Richard Finch (Neil Pearson, Silent Witness, Waterloo Road, In the Club – Schwanger und was dann?) und ihrer Gynäkologin Dr. Rawlings (Oscar-Gewinnerin Emma Thompson, Sinn und Sinnlichkeit) – versucht Bridget, einen neuen Weg in Richtung Leben und Liebe zu beschreiten. Sie geht wieder arbeiten und probiert sogar Dating-Apps aus. Schon bald wird sie von einem charmanten und enthusiastischen jüngeren Mann (Leo Woodall, Zwei an einem Tag, White Lotus) umworben. Beim Versuch, Arbeit, Haushalt und Liebesleben unter einen Hut zu bringen, muss sie sich nicht nur gegen die Vorurteile der perfekten Mütter in der Schule behaupten, sich um Billy kümmern, der mit dem Fehlen seines Vaters zu kämpfen hat, und eine Reihe peinlicher Begegnungen mit dem überrationalen Naturwissenschaftslehrer ihres Sohnes (Oscar-Kandidat Chiwetel Ejiofor, 12 Years a Slave, Children of Men) überstehen.

Der Film dauert 2 Stunden 4 Minuten. In den Hauptrollen sind Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor und Leo Woodall zu sehen. Regier führ Michael Morris.