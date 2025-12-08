Apple hat soeben bestätigt, dass der Fitness- und Wellness-Service „Apple Fitness+“ nicht nur auf 28 neue Märkte ausgeweitet wird, sondern auch eine Synchronisation in Deutsch erhält. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es auch eine Synchronisation in Spanisch geben wird. Startschuss ist der 15. Dezember 2025. Anfang nächsten Jahres folgt übrigens noch Japanisch.

Apple Fitness+: Synchronisation in Deutsch startet am 15. Dezember

Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple Fitness+ eingeführt wurde. Seitdem wurde der Fitness- und Wellness-Service durch verschiedene Maßnahmen erweitert. Allerdings hatten wir Apple immer mal wieder dafür kritisiert, dass die Sprachausgabe nur in Englisch erfolgt (deutsche Untertitel waren bereits möglich).

Nun hat Apple bekannt gegeben, dass Apple Fitness+ mit digital synchronisierten Sprachen startet. Hunderte von Fitness+-Trainings und Meditationen werden mit einer computergenerierten Stimme auf Deutsch und Spanisch digital synchronisiert, wobei jede Woche weitere synchronisierte Episoden hinzukommen. Die synchronisierten Trainings und Meditationen verfügen über eine computergenerierte Stimme, die auf der tatsächlichen Stimme jedes der 28 Fitness+-Trainer:innen basiert. Parallel dazu könnt ihr euch auch weiterhin zusätzlich für Untertitel entscheiden.

Ihr könnt eure bevorzugte Audiosprache im Audio-Controller auswählen, nachdem ihr ein synchronisiertes Training oder eine Meditation gestartet habt. Wenn man in den Einstellungen der Fitness App Deutsch, Japanisch oder Spanisch auswählt, wird die Episode automatisch in dieser Sprache abgespielt, sofern eine synchronisierte Version verfügbar ist. Die digitale Synchronisation in Deutsch und Spanisch erfordert übrigens iOS 26.1, iPadOS 26.1 und tvOS 26.1.

Apple Fitness+ kostet 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro im Jahres-Abo. Ihr könnt den Service mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern teilen. Kauft ihr euch eine neue Apple Watch, ein neues iPhone, iPad oder Apple TV, AirPods Pro 3 oder Powerbeats Pro 3 so sind drei Monate Fitness+ enthalten. Wir nutzen Fitness+ im Rahmen unseres Apple One Premium-Abos.