Apple hat einen neuen Werbespot veröffentlicht. Dieses Mal wird allerdings kein Hardware-Produkt, sondern vielmehr ein Apple Service beworben. Das Video „Outrun“ zeigt, wie nützlich Apple Pay sein kann, wenn keine physische Zahlungsmethode verfügbar ist.

Apple veröffentlicht „Outrun“-Werbespot

In dem Werbespot „Outrun“ flieht eine Frau vor einem angreifenden Monster. Sie hält an einer Tankstelle an und merkt, dass sie ihre Geldbörse zum Bezahlen vergessen hat. Zum Glück hat sie ihr iPhone dabei und kann kontaktlos mittels Apple Pay bezahlen. Der Slogan lautet „Verlass dich auf Apple Pay“.

In der Videobeschreibung heißt es

Das Leben ist chaotisch. Bezahlen sollte es nicht sein. Nutze einfach Apple Pay und schon kann es losgehen. Es funktioniert überall dort, wo kontaktloses Bezahlen möglich ist – von Cafés und Supermärkten bis hin zu Taxis und Bahnhöfen. Und ja, sogar an Tankstellen mit besonders „schwierigen“ Tankwarten.

Ganz neu ist der Clip allerdings nicht, da er schon sein vergangenem Monat in den sozialen Netzwerken läuft. Ab sofort steht er auch auf YouTube bereit.

Ihr könnt eine Debit- oder Kreditkarte zur Wallet-App auf eurem iPhone und eurer Apple Watch hinzufügen, um unterwegs, sicher und bequem kontaktlos zu bezahlen.