Apple TV hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst sein Portfolio ausbaut. Konkret wurde die Fortsetzung der Comedy-Serie „Platonic“ angekündigt. Diese schickt Apple TV in die dritte Staffel.

Apple TV kündigt 3. Staffel zu „Platonic“ an

Apple TV hat bestätigt, dass die gefeierte Erfolgsserie „Platonic“ mit Seth Rogen und Rose Byrne in den Hauptrollen in die dritte Staffel geschickt wird. Die zweite Staffel von „Platonic“ startete im August dieses Jahres und feierte auf Rotten Tomatoes mit einer beeindruckenden Bewertung von 100 % (Certified Fresh) einen großen Erfolg.

„Platonic“ erzählt die Geschichte von Rogen und Byrne, zwei ehemaligen besten Freunden, die nach langer Zeit wieder zueinanderfinden. Ihre Freundschaft nimmt sie völlig ein und bringt ihr Leben auf urkomische Weise durcheinander. In der zweiten Staffel erleben wir die beiden beliebten Freunde hautnah mit neuen Herausforderungen im mittleren Lebensalter, darunter Job, Hochzeiten und gemeinsame Krisen. Sie versuchen, einander Halt zu geben, doch manchmal zerbrechen auch die besten Freunde. Details zur dritten Staffel sind nicht bekannt.

Die komplette erste und zweite Staffel von „Platonic“ könnte hrjetzt weltweit auf Apple TV streamen.