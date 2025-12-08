Erst gestern haben wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Apple TV 31 Nominierungen für die Critics Choice Awards 2026 erhalten nun. Nun stehen die Nominierungen für die Golden Globe Awards 2026 fest und auch bei dieser Preisverleihung kann sich der Video-Streaming-Dienst berechtigte Hoffnung machen, eine Auszeichnung zu erhalten. Insgesamt 14 Nominierungen für die Golden Globe Awards 2026 entfallen auf Apple TV.

Apple TV erhält 14 Nominierungen für die Golden Globe Awards 2026

Apple TV wurde mit insgesamt 14 Nominierungen für sechs Originals für die 83. jährlichen Golden Globe Awards ausgezeichnet. Zu den Top-Kategorien zählen die Nominierungen für „Beste Film- und Kinoleistung“ sowie für die „Beste Filmmusik“ für den gefeierten Film „F1“, der nach seinem weltweiten Kinostart als erfolgreichster Sportfilm aller Zeiten gilt. Außerdem erhielt Apple TV Nominierungen als „Bestes Drama“ für die Erfolgsserie „Pluribus“ und die Emmy-prämierten Serien „Severance“ und „Slow Horses“. „The Studio“, die Serie mit den meisten Emmy-Auszeichnungen für eine neue Comedyserie, wurde als „Beste Comedy“ nominiert.

Übersicht

“F1”

Cinematic and Box Office Achievement

Best Original Score — Hans Zimmer

“Severance”

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Adam Scott

Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama — Britt Lower

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Tramell Tillman

“Pluribus”

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama — Rhea Seehorn

“Slow Horses”

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Gary Oldman

“The Studio”

Best Television Series — Musical or Comedy

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy — Seth Rogen

Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television — Catherine O’Hara

“The Morning Show”

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Billy Crudup

Die Gewinner werden am Sonntag, dem 11. Januar 2026, in Los Angeles bekannt gegeben.