Die Formel 1 Saison 2025 ist am gestrigen Sonntag zu Ende gegangen. Es blieb spannend bis zum letzten Rennen. Landis Norris setzte sich durch und krönte sich erstmals zum Weltmeister. Bis dato war ESPN der Rechteinhaber in den USA. Ab der kommenden Saison übernimmt Apple die Übertragung der Rennen. US-Kunden mit Apple TV Abonnement könnt die Rennen ohne zusätzliche Kosten streamen. Nun hat Apple einen kleinen Vorgeschmack auf den F1-Streaming-Deal gegeben.

Apple TV gibt Vorgeschmack auf den F1-Streaming-Deal

Im Oktober dieses Jahres verkündete Apple, dass Apple TV die neuen Heimat der Formel 1 in den USA sein wird. Ab dem Jahr 2026 werden alle Rennen der Königsklasse des Motorsports für fünf Jahre exklusiv auf Apple TV zu sehen sein. Nun hat Apple eine neue Social-Media-Anzeige für den Deal veröffentlicht und uns damit einen ersten Einblick gegeben, wie der F1-Kanal in der TV-App aussehen wird.

The next chapter of Formula 1 in the US starts March 7. Watch every 2026 Grand Prix, only on Apple TV. pic.twitter.com/qCruMOWoqa — Apple TV (@AppleTV) December 7, 2025

Anhand der neu veröffentlichten Screenshots lässt sich erkennen, dass die Plattform das Streaming von Onboard-Fahrerkameras mit Unterstützung für Multiview beinhalten wird, um während eines Rennens mehrere Perspektiven gleichzeitig anzuzeigen. (Sofern die Gerätekompatibilität gleich bleibt, wird Multiview auf Apple TV-Set-Top-Boxen, iPad und Apple Vision Pro unterstützt.) Die Onboard-Kameras der Fahrer waren eine der Funktionen, für die Formel-1-Fans in den USA bisher ein Abonnement von F1.TV benötigten. so 9to5Mac.

Das erste Rennwochenende der Saison 2026 findet vom 06. bis 08. März statt. Vermutlich wird Apple den Formel 1 Kanal innerhalb von Apple TV schon vorher „scharf“ schalten, um die neue Saison anzuteasern und Inhalte der Vorsaison bereitzustellen. Grundsätzlich wird Apple TV Live-Streamings zu allen Trainings-, Qualifikations-, Sprint- und Grand-Prix-Sessions zeigen.