Apple hat vor wenigen Augenblicken den zweiten Release Candidate zu iOS 26.2 für Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm veröffentlicht. Dieser folgt wenige Tage nach dem ersten Release Candidate.

iOS 26.2: Release Candidate 2 ist da

Eingetragene Entwickler sowie Teilnehmer am Apple Beta Programm haben ab sofort die Möglichkeit, sich den RC 2 von den Apple Servern herunterzuladen und zu installieren. Am Einfachsten erfolgt dies am iPhone über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Der zweite Release Candidate trägt die Buildnummer 23C54, während der erste Release Candidate die Build 23C52 tritt. Offenbar hat Apple noch einen Bug entdeckt, den der Hersteller zwingend vor der finalen Freigabe beseitigen wollte.

Auch wenn Apple erst heute den RC 2 zu iOS 26.2 veröffentlicht hat, gehen wir von der Freigabe der finalen Version im Laufe dieser Woche vor. Wenn wir uns festlegen müssten, dann rechnen wir morgen oder übermorgen mit der finalen Version.

iOS 26.2 bietet einen neuen Liquid-Glass-Schieberegler, mit dem ihr die Transparenz der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm anpassen könnt, der Schlafindex wurde leicht angepasst, AirPods Live Übersetzung kommt in die EU und es gibt Optimierungen für Passwörter, Erinnerungen, Freeform, Podcasts, AirDrop, Wetter und mehr. Zudem bereitet Apple die Möglichkeit vor, dass Nutzer in Japan die seitliche Taste am iPhone mit einem Drittanbieter-Assistenten statt Siri belegen können.

Zuvor hatte Apple bereits einen zweiten Release Canddiate zu tvOS 26.2 und HomePod Software 26.2 veröffentlicht.