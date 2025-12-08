Die Black Week Angebote haben die Mobilfunkanbieter hinter sich gebracht. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es nicht auch weiterhin heiße Deals gibt. Crash – eine Marke von Klarmobil – hat ein neues Portfolio aufgelegt und bietet ab sofort einen Top 5G-Kracher an. Ihr erhaltet eine 20GB Allnet-Flat für nur 6,99 Euro statt 19,99 Euro monatlich. Das Tarif ist monatlich kündbar, ein Anschlusspreis fällt nicht an.

Crash: 20GB Allnet-Flat nur 6,99 Euro

Ab sofort und zeitlich befristet, gibt es bei Crash eine 20GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz für nur 6,99 Euro statt 19,99 Euro pro Monat. Die üblichen Verdächtigen (Telefon- und SMS-Flat, VoLTE & WLAN Call und eSIM) sind selbstverständlich inkludiert.

20GB Allnet-Flat

20GB Highspeed-Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE / WLAN Call

eSIM möglich

Monatlich kündbar

6,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Nicht nur der Preis von 6,99 Euro pro Monat ist in unseren Augen sehr attraktiv. Die Tatsache, dass der Tarif monatlich kündbar ist und kein Anschlusspreis fällig wird, lässt diesen noch einmal attraktiver erscheinen.

